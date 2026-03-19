Wielki powrót Chajzera do TV. Stacja daje mu kolejną szansę

Filip Chajzer znów pojawi się przed kamerą – tym razem w barwach Polsatu.

Filip Chajzer swoją medialną drogę zaczynał w „Dzień dobry TVN”, gdzie najpierw realizował materiały reporterskie, by z czasem zostać jednym z prowadzących popularnej śniadaniówki. Współpraca zakończyła się jednak nagle latem 2023 roku. Prezenter wycofał się wtedy z telewizji i skupił na własnym biznesie gastronomicznym, nie kryjąc, że wcześniejsze doświadczenia zawodowe były dla niego wyjątkowo trudne.

Wiele wskazywało na to, że definitywnie zamknął ten etap. Tymczasem syn Zygmunta Chajzera zdecydował się na powrót i to pod skrzydłami Polsatu.

„Halo tu Polsat” nowym przystankiem

Za powrót prezentera odpowiada Edward Miszczak, który postanowił zaufać Chajzerowi mimo jego wcześniejszych kryzysów wizerunkowych. Dziennikarz dołączył do zespołu programu „Halo tu Polsat” i już zdążył pochwalić się pierwszymi kadrami z planu w mediach społecznościowych.

„Tematy leżą na ulicy. Jeśli na twojej też, to podeślij. Przyjedziemy” — napisał Filip Chajzer, publikując relację z mikrofonem programu i operatorem stacji.

Nowa rola, czy powrót do korzeni

Jak ustaliła Plejada, rola prezentera została jasno określona. Chajzer ma przygotowywać materiały reporterskie dla „Halo tu Polsat”, wracając tym samym do formatu, od którego zaczynał swoją karierę.

„Filip będzie robił reportaże dla „Halo tu Polsat”. On to uwielbia, jest w tym świetny i kierownictwo Polsatu wie o tym doskonale. Pierwsze materiały już niedługo na antenie. Jeszcze nie wiadomo, czy to będzie „romans”, który przerodzi się w coś więcej i czy Filip na dłużej zostanie w śniadaniówce. Są na to szanse, ale tak naprawdę to on o tym zdecyduje” — mówi Plejadzie osoba współpracująca z produkcją programu „Halo tu Polsat”.

