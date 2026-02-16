Ekipa BBC sfilmowała to po raz pierwszy. Sceny jak z „Gry o tron”

„Królestwo zwierząt”, nowa produkcja BBC Studios Natural History Unit, przenosi nas do Nsefu – fragmentu doliny Luangwa w Zambii – gdzie codzienność oznacza bezwzględną walkę o przetrwanie i dominację. Na tym rozległym, liczącym 226 kilometrów kwadratowych obszarze rywalizują cztery rodziny drapieżników: stado lwów dowodzone przez Ritę, wataha likaonów pod wodzą Storm, lamparcica Olimba wraz z młodymi oraz klan krokut, któremu przewodzą Tandala i Tenta. Ich losy splatają się w historii pełnej napięcia, strategicznych sojuszy, intryg i dramatycznych zwrotów akcji.

„Królestwo zwierząt”. Co zobaczymy w programie?

Program jest opowieścią o sile, odwadze i wytrwałości, realizowaną przez rekordowe pięć lat. Ekipa spędziła w jednej lokalizacji blisko 1400 dni zdjęciowych – najwięcej w swojej historii – a w produkcję zaangażowanych było niemal 170 osób, w tym ponad 90 lokalnych członków zespołu z Zambii oraz ekspertów ds. dzikiej przyrody. Do śledzenia zwierząt wykorzystano szeroki wachlarz sprzętu: od klasycznych kamer, przez fotopułapki, drony i kamery termowizyjne, po systemy montowane na pojazdach, helikopterach i urządzenia na podczerwień. Efektem tej pracy jest sześć odcinków, które pozwalają z bliska obserwować zarówno brutalną walkę o władzę, jak i zaskakująco czułe oblicze drapieżników – troskę likaonów o rannego członka stada, cierpliwość Olimby uczącej młode polowań czy delikatność krokut karmiących swoje potomstwo.

Pięcioletnie nagrania przyniosły również sceny, których wcześniej nie udało się zarejestrować. Po raz pierwszy uchwycono zaledwie sześciomiesięcznego lamparta, który wspólnie z matką odpędzał hienę od zdobyczy, a także dramatyczne próby ratowania młodych likaonów z zapadniętej nory. Kamerzyści jako pierwsi sfilmowali również moment, w którym dzikie psy próbowały ocalić członka stada z paszczy krokodyla. Praca w terenie wiązała się z wieloma nieoczekiwanymi sytuacjami – od słonia demolującego obozową łazienkę, przez kobrę w namiocie, po krokodyla wygrzewającego się na tarasie ekipy – jednak mimo tych przygód nikt, ani z ludzi, ani ze zwierząt, nie ucierpiał.

Program „Królestwo zwierząt” zadebiutuje na antenie BBC Earth 22 lutego (niedziela) o godz. 11:00 i 21:00.

Czytaj też:

Wielki tydzień premier na Netflix. 18 nowości i powrót uwielbianego serialuCzytaj też:

Szykuje się mocne uderzenie w kinach. Ten thriller będzie hitem roku?