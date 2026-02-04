Scorsese i Spielberg nakręcili serial na podstawie swojego klasyka. Premiera niebawem

Film „Cape Fear”, znany w Polsce jako „Przylądek strachu”, to thriller Martina Scorsese z 1991 roku, w którym główne role zagrali Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange czy Juliette Lewis. Opowiada o gwałcicielu, zwolnionym z więzienia po 14 latach, który zaczyna prześladować rodzinę adwokata, który nieskutecznie bronił go w sądzie.

Po 35 latach od premiery filmu, platforma Apple TV+ wraz ze Stevenem Spielbergiem i samym Martinem Scorsese, postanowili na nowo pokazać tę historię – tym razem w formie serialu.

„Przylądek strachu” tym razem w formie serialu. Co wiemy?

W dziesięcioodcinkowym „Cape Fear” główne role zagrają laureat Oscara Javier Bardem oraz nominowana do Oscara Amy Adams. Obsadę uzupełniają nominowani do Złotego Globu i Emmy Patrick Wilson, CCH Pounder, Joe Anders, Lily Collias, Jamie Hector, Malia Pyles i Anna Baryshnikov. Twórcą serialu jest Nick Antosca („Candy: Śmierć w Teksasie”, „The Act”), a producentami wykonawczymi wspomnieni laureaci nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej: Martin Scorsese i Steven Spielberg.

„Nad szczęśliwym życiem małżeństwa prawników, Anny (Amy Adams) i Toma Bowdena (Patrick Wilson), pojawiają się ciemne chmury, gdy seryjny morderca Max Cady (Javier Bardem), wychodzi z więzienia i szuka zemsty” – brzmi udostępniony przez Apple TV opis serii.

„Cape Fear” powstał we współpracy z UCP (oddział Universal Studio Group), oraz Amblin Television. Serial oparty jest zarówno na powieści „The Executioners”, która była inspiracją dla filmu Gregory’ego Pecka (Universal Pictures, 1962), jak i na uznanym remaku z 1991 r. w reżyserii Scorsese. Antosca pełni funkcję showrunnera i producenta razem z Alexem Hedlundem dla Eat The Cat, a Darryl Frank i Justin Falvey wraz ze Spielbergem dla Amblin Television. Odcinek pilotażowy reżyseruje i produkuje wykonawczo nominowany do Oscara Morten Tyldum.

Thriller „Cape Fear” zadebiutuje dwoma odcinkami w piątek, 5 czerwca 2026 roku. Kolejne będą emitowane w każdy piątek, aż do 31 lipca 2026 roku.

