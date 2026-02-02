Wraca „jeden z najlepszych thrillerów ostatnich lat”. Widzowie kochają tego bohatera i aktora

Mamy pierwsze zdjęcia z nowej odsłony hitu Apple TV+ „Sugar” – cenionego neo-noirowego serialu detektywistycznego z Colinem Farrellem w roli głównej, który jest również producentem wykonawczym. Pierwszy sezon określany jest jako „jeden z najlepszych thrillerów ostatnich lat” z „najlepszymi zwrotami akcji w historii współczesnej telewizji”.

Wraca serial detektywistyczny, który pokochały miliony. Co wiemy?

„Sugar” to współczesna odsłona, jednego z najpopularniejszych i najważniejszych gatunków w historii literatury, kina i telewizji- serialu detektywistycznego. W drugim sezonie, prywatny detektyw z Los Angeles oraz miłośnik kina, John Sugar (nominowany do nagrody Emmy Colin Farrell), powraca z nową sprawą, śledząc starszego brata wschodzącej gwiazdy boksu, który nadal poszukuje zaginionej siostry. Gdy śledztwo ujawnia konspirację o złowrogich zamiarach, Sugar musi zmierzyć się z samym sobą i zdecydować, jak daleko się posunie, żeby poznać prawdę?

Obok Farrella, w drugim sezonie „Sugar” pojawi się zupełnie nowa obsada, w tym Jin Ha, Raymond Lee, Tony Dalton, Laura Donnelly, Sasha Calle oraz gościnnie Shea Whigham.

Showrunnerem drugiego sezonu „Sugar” jest Sam Catlin, który pełni również funkcję producenta wykonawczego pod szyldem Short Drive Entertainment. Audrey Chon i Simon Kinberg są producentami wykonawczymi ze strony Genre Films, w ramach ogólnej umowy Kinberga z Apple TV. Farrell, Scott Greenberg oraz Chip Vucelich także pełnią role producentów wykonawczych. Twórcą serialu”Sugar” jest Mark Protosevich.

„Sugar” powraca. Kiedy nowe odcinki? Data premiery

Ośmioodcinkowy drugi sezon „Sugar” zadebiutuje jednym odcinkiem na Apple TV w piątek 19 czerwca. Kolejne będą emitowane co tydzień, w każdy piątek, aż do 7 sierpnia.

