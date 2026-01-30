Historia, która wstrząsnęła Polską. Finał serialowego hitu już na HBO Max

Serial „Niebo. Rok w piekle” zadebiutował na HBO Max w grudniu 2025 roku i od tamtej pory nie znika z czołówki najpopularniejszych produkcji na platformie. To dramat psychologiczny przeobrażający się w thriller inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Akcja rozgrywa się na początku lat 90. Historia opowiada o młodym, pełnym ideałów chłopaku, który rezygnuje ze studiów i trafia do religijnej sekty.

Odcinek szósty, który 30 stycznia trafił na HBO Max, to przejmujące, niejednoznaczne zakończenie całej historii – opowieść o uwolnieniu, które być może nigdy nie nadchodzi. To finał o człowieku rozdartym między wiarą a szaleństwem, winą a potrzebą oczyszczenia. Odcinek łączy realizm i halucynację, pokazując, że trauma po sekcie nie kończy się wraz z jej fizycznym zniszczeniem – trwa dalej, w umyśle ocalałego Sebastiana.

Sebastian wraca do Nieba. Finał polskiego serialu na HBO Max

Sebastian wraca do „Nieba”. Wówczas Piotr najpierw każe mu się powiesić, ale gdy ten bez wahania jest gotowy się powiesić, zmienia zdanie i wygania go z „Nieba”. To najgorsze co może spotkać Niebianina.

Sebastian dogania Anetę z Pesjachem i wspólnie uciekają do Gdańska, gdzie próbują rozpocząć nowe życie na dworcu kolejowym. Ale nie wiedzą, że były komisarz Dąbrowski, teraz nowy członek sekty, ma ich na oku. Bezdomność, choroba dziecka i poczucie wykorzenienia tworzą atmosferę lęku i napięcia. Wydaje się, że los zaczyna im sprzyjać, gdy poznają Marzenę – kobietę, która daje im dach nad głową i chwilę normalności. Jednak „zbawienie” okazuje się kolejną pułapką – Marzena również jest dawną Niebianką. Gdy w mieszkaniu niespodziewanie pojawiają się Piotr, Dorota i inni członkowie sekty, bohaterowie znów wpadają w toksyczny krąg zależności.

Wszystkie odcinki serialu „Niebo. Rok w piekle” są już dostępne w serwisie HBO Max.

