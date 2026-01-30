Nowy mocny thriller w bibliotece HBO Max. Na piątek? Idealny!

HBO Max dorzuca dziś do katalogu cztery filmy, obok których trudno przejść obojętnie. Są tu emocje na granicy obsesji, powrót kultowego horroru sprzed lat, jego współczesna odsłona oraz thriller, który nie tyle straszy, co powoli wbija się pod skórę. Każdy z tych tytułów gra na innych nerwach — od intymnych relacji, przez poczucie winy, aż po duszną, klaustrofobiczną noc, w której jedno spotkanie może zmienić wszystko. Jeśli szukacie seansu, który zostawi po sobie niepokój jeszcze długo po napisach końcowych, ostatnia pozycja na tej liście jest obowiązkowa.

Nowości na HBO Max w piątek. Co warto dodać do swojej listy „do obejrzenia”?

„Niemożliwa dziewczyna” (film obyczajowy)

Introwertyczna Yin Jia i żywiołowa Tong Tong dzielą każdą chwilę codzienności. Ich relacja, pełna wzajemnej zależności, powoli przechodzi w więź na granicy współuzależnienia. Choć są ze sobą niezwykle blisko, emocje bywają skrajne: Tong Tong często dystansuje się od Yin Jia, zwłaszcza w towarzystwie innych. Gdy Tong Tong zaczyna interesować się chłopakiem, Yin Jia czuje narastający strach przed utratą przyjaciółki. Podejmuje desperacki krok, by ją zatrzymać. Film, oparty na osobistych doświadczeniach reżyserki, ukazuje napięcie niespełnionej, dziewczęcej miłości.

„Koszmar minionego lata” z 2025 roku (horror)

Kiedy piątka przyjaciół nieumyślnie powoduje wypadek samochodowy, zawierają pakt, aby zachować to co się stało w tajemnicy, zamiast stawić czoła konsekwencjom. Rok później przeszłość powraca, by ich prześladować. Przyjaciele są zmuszeni stawić czoła przerażającej prawdzie: ktoś wie, co zrobili zeszłego lata... i jest piekielnie zdeterminowany, aby się zemścić. Oryginalny film był oparty na powieści z 1973 roku autorstwa Lois Duncan.

„Koszmar minionego lata” z 1997 roku (horror)

Czwórka młodych mieszkańców Southport, rybackiej osady w Karolinie Północnej hucznie świętuje pożegnanie ze szkołą. Święto Niepodległości kończą na plaży, skąd mocno pijani wracają do domu. Prowadzony przez Raya samochód Barry'ego ostro wchodzi w zakręt i uderza idącego z przeciwka mężczyznę. Julie namawia do powiadomienia policji, ale wtedy plany życiowe całej czwórki wezmą w łeb. Młodzi postanawiając więc wrzucić ciało do morza, choć mężczyzna zdradza oznaki życia... Mija rok, Julie jedzie do domu na studenckie wakacje, gdzie czeka na nią liścik, „Wiem, co zrobiłaś minionego lata”. To nie głupi żart, ale niebezpieczna groźba. Człowiek w sztormowym płaszczu z rybackim hakiem w dłoni zabija naprawdę.

„Azyl” (thriller)

Hal, mężczyzna, który ma dziedziczyć po ojcu firmę i fortunę, spotyka się w hotelowym pokoju z Rebeką, profesjonalną dominą. To nie pierwsze ich spotkanie – Hal chce jednak, aby było ostatnim. Czy Rebecca pozwoli mu zerwać znajomość? I jak potoczy się ta noc pełna wrażeń?

