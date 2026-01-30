Wyczekiwany serial szpiegowski już w streamingu. Historia agentek CIA

Zadebiutował klimatyczny nowy serial szpiegowski „PONIES”, którego twórcą jest David Iserson, znany z takich głośnych tytułów jak „Mr. Robot” czy „Jess i chłopaki” oraz Susannę Fogel, znaną z produkcji „Stewardesa” i „Szpieg, który mnie rzucił”.

W głównych rolach zobaczymy uwielbiane aktorki młodego pokolenia – Emilię Clark, czyli odtwórczynię roli Daenerys w „Grze o tron” oraz Haley Lu Richardson, którą oglądać mogliśmy w „Białym lotosie”. Towarzyszyć im będą Adrian Lester, Artjom Gilz, Nicholas Podany, Petro Ninovskyi oraz Vic Michaelis.

Showrunnerem i producentem wykonawczym jest również Mike Daniels („Wieczór walki: Skok na milion dolarów”, „Synowie anarchii”), a producentkami wykonawczymi – Jessica Rhoades („Czarne lustro”, „Stacja jedenasta”, „Dirty John”) i sama Emilia Clarke.

Nowy szpiegowski serial już online. O czym jest „Ponies”?

Moskwa, 1977 rok. Dwie „Ponies” (ang. persons of no interest, co w slangu wywiadu oznacza osoby, które nie są o nic podejrzane) pracują jako sekretarki w ambasadzie amerykańskiej. Gdy ich mężowie zostają zabici w tajemniczych okolicznościach na terenie ZSRR, kobiety stają się agentkami CIA. Bea (Emilia Clarke) jest wykształconą, biegle mówiącą po rosyjsku córką radzieckich imigrantów. Towarzysząca jej Twila (Haley Lu Richardson), to odważna dziewczyna z małego miasteczka, która nie boi się mówić tego, co myśli. Razem starają się odkryć wielki spisek z czasów zimnej wojny i poznać przyczynę śmierci swoich mężów.

Pierwsze dwa odcinki serialu „Ponies” będą miały premierę 30 stycznia, wyłącznie w SkyShowtime. Kolejne będą trafiać do serwisu co tydzień. Serial liczy 8 odcinków.

