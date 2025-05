Michael J. Fox zagra w serialu! To hit jednej z platform streamingowych

Michael J. Fox to wielokrotnie nagradzany aktor, pisarz i działacz społeczny. Sławę zyskał jako Alex P. Keaton w kultowym sitcomie „Family Ties”, a światową popularność przyniosła mu rola Marty'ego McFly'a w trylogii „Powrót do przyszłości”. Wystąpił także w filmach „The Secret of My Success”, „Doc Hollywood”, „Casualties of War” i „The American President”. Wrócił do telewizji jako zastępca burmistrza Mike Flaherty w serialu „Spin City”, za który otrzymał nagrodę Emmy, a później pojawiał się gościnnie w takich produkcjach jak „Rescue Me”, „The Good Wife”, „Curb Your Enthusiasm” i „Terapia bez trzymanki”.

W swoim dorobku ma pięć nagród Emmy, cztery Złote Globy, Grammy, dwie nagrody SAG, a ostatnio także honorowego Oscara i odznaczenie Prezydenckim Medalem Wolności. Został również odznaczony Orderem Kanady (Oficer). W 2000 roku założył Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research – wiodącą na świecie organizację działającą na rzecz leczenia choroby Parkinsona, która zebrała już ponad 2,5 miliarda dolarów na badania i rozwój. Michael J. Fox jest autorem czterech bestsellerów New York Timesa: Lucky Man, Always Looking Up, A Funny Thing Happened on the Way to the Future i No Time Like the Future. Mieszka z rodziną w Nowym Jorku.

Michael J. Fox zagra w serialu „Terapia bez trzymanki”!

Serial, współtworzony przez Jasona Segela, Billa Lawrence'a i Bretta Goldsteina, z udziałem Jasona Segela i Harrisona Forda (w jednej z jego pierwszych głównych ról telewizyjnych), opowiada o pogrążonym w żałobie terapeucie Jimmym (Segel), który zaczyna łamać zasady i mówi swoim pacjentom to, co naprawdę myśli. Ignorując swoje wykształcenie i etykę zawodową, wywołuje ogromne zmiany w życiu innych – i własnym.

W „Terapii bez trzymanki” występują również nominowani do nagrody Emmy Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell i Ted McGinley. Do obsady trzeciego sezonu dołączyli wcześniej zapowiadani Jeff Daniels (laureat Emmy, SAG i Złotego Globu), który wcieli się w ojca Jimmy'ego, a także Sherry Cola i Isabella Gomez. Od swojej światowej premiery serial „Terapia bez trzymanki” otrzymał nominacje do nagród SAG za role Jasona Segela i Harrisona Forda, a także do Emmy, Critics Choice Awards i WGA, wśród wielu innych.

Apple TV+ współpracowało wcześniej z Michaelem J. Foxem przy nagradzanym Emmy dokumencie „STILL: A Michael J. Fox Movie”. „Terapia bez trzymanki” to trzecia wspólna produkcja Apple, Lawrence'a i Warner Bros. Television – po wielokrotnie nagradzanym globalnym fenomenie „Ted Lasso” oraz nowym serialu komediowym „Małpi biznes”. To również druga współpraca Apple TV+ z Jasonem Segelem po jego głównej roli w filmie „The Sky is Everywhere”.

