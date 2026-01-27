„Nikomu wcześniej nie czytałam tych pamiętników”. Doda zrobiła to teraz

Prime Video wreszcie wyciągnął asa z rękawa i pokazał oficjalny zwiastun jednego z najbardziej wyczekiwanych dokumentów tego roku. Serial „DODA” to bezpośrednia, momentami bolesna opowieść o życiu Doroty Rabczewskiej — bez wygładzania, bez autocenzury i bez kompromisów.

Doda bez filtra. Kulisy sławy i cena popularności

Trzyodcinkowy serial dokumentalny „DODA” zabiera widzów w podróż przez ponad dwie dekady kariery jednej z najbardziej wyrazistych postaci polskiego show-biznesu. Produkcja odsłania kulisy medialnych burz, konfliktów i skandali, które przez lata budowały wizerunek artystki, ale też miały realny wpływ na jej życie prywatne. To intymna opowieść o drodze na szczyt, presji oczekiwań i samotności, która często towarzyszy życiu w świetle reflektorów. Twórcy sięgają po prywatne archiwa oraz nieznane dotąd fragmenty osobistych pamiętników Dody. Jak podkreśla sama bohaterka: „Nikomu wcześniej nie czytałam tych pamiętników”.

Serial pokazuje Dodę z perspektywy, której dotąd nie znali nawet jej najwierniejsi fani. Dokument koncentruje się nie tylko na sukcesach, ale również na emocjonalnych kosztach kariery, medialnych nagonkach i mechanizmach, które rządzą światem show-biznesu. Widzowie zobaczą kulisy wydarzeń, które przez lata elektryzowały opinię publiczną, oraz momenty, w których artystka musiała mierzyć się z konsekwencjami własnych decyzji. To opowieść o odporności, determinacji i cenie, jaką płaci się za status ikony popkultury.

Mocne słowa tych, którzy ją znają

W produkcji nie zabraknie wypowiedzi osób, które towarzyszyły Dodzie na różnych etapach jej kariery. Obok rodziny i przyjaciół pojawiają się m.in. Nina Terentiew i Edward Miszczak, Karolina Korwin-Piotrowska, Maria Sadowska, Maja Sablewska, Tomasz Lubert, Damian Pikus, Justyna Steczkowska, Janusz Józefowicz oraz Michał Wiśniewski.

Ich często skrajnie różne perspektywy uzupełniają narrację samej artystki i pokazują, jak jej kariera, wybory i publiczny wizerunek były postrzegane przez media, środowisko muzyczne oraz najbliższe otoczenie. To wielowymiarowy portret kobiety, która od lat nie przestaje dzielić opinii. Serial dokumentalny „DODA” zadebiutuje 20 lutego wyłącznie na Prime Video.

