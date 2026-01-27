Doda uderza w rząd Tuska. „Nikt wam nie pomoże”

Doda, komentując to, co wydarzyło się po zamknięciu prywatnego schroniska w Sobolewie, nie gryzie się w język. Padły mocne słowa, ale jak sama artystka podkreśla, nieprzypadkowe.

Doda reaguje po zamknięciu schroniska w Sobolewie

Od kilku tygodni Doda aktywnie wspiera schroniska i fundacje ratujące bezdomne zwierzęta. Pomagała w m.in. w schronisku w Bytomiu, włączyła się w sprawę prywatnego schroniska „Happy Dog” w Sobolewie. Po protestach z 24 stycznia lekarz weterynarii zdecydował o zamknięciu tego drugiego.

Początkowo artystka nie kryła zadowolenia, emocje szybko jednak ustąpiły miejsca rozczarowaniu. Jak zaznaczyła w nagraniu opublikowanym w sieci, na miejscu nie pojawił się nikt ze strony premiera, czy rządu. „Zgodnie z prawem, skoro schronisko jest zamknięte, to powinny być wysłane jakieś ważne osoby, które po pierwsze tym obiektem będą nadzorować, a po drugie jakieś dadzą decyzje” — mówiła.

„Rząd się tym nie interesuje”

W kolejnym wystąpieniu Doda nie owijała w bawełnę. Zwróciła uwagę, że po zamknięciu schroniska psy zostały zabezpieczone wyłącznie dzięki fundacjom, które przyjechały do Sobolewa. Jej zdaniem w Polsce nie istnieje żaden realny mechanizm państwowy, który przejmowałby odpowiedzialność za zwierzęta w takich sytuacjach.

„Nie ma w tym momencie w Polsce żadnego rządowego organu, który by w jakikolwiek sposób po zamknięciu schroniska przejmował te psy i zapewniał lepszą przyszłość” — tłumaczyła. Artystka ostro skomentowała też samą procedurę zamykania schronisk. „Szumna nazwa, słana przez polityków: »Zamykamy schronisko« i koniec. Psy są na łasce i niełasce swoich katów i tylko i wyłącznie fundacji, które są już przepełnione” — podkreśliła.

Doda zaznaczyła, że problem złych warunków dotyczy znacznie większej liczby placówek. Jej zdaniem skupienie się wyłącznie na zamykaniu schronisk nie rozwiązuje systemowego chaosu. „Wy mi mówicie, żebym ja teraz jeździła i zamykała schroniska non-stop. To powinnam zamknąć co drugie, bo co drugie ma katastroficzne warunki, jeśli chodzi o budy, karmy i leczenie” — mówiła. Jednocześnie podkreślała, że należy jednoznacznie reagować w przypadkach skrajnego okrucieństwa. „Nie chodzi o sadystów, skupmy się na tych sadystach, którzy polewają wodą psy w mróz, biją je, znęcają je nad nimi, zabijają je z przyjemnością na twarzy” — dodała.

Jej zdaniem zamykanie kolejnych schronisk bez zapewnienia alternatywy prowadzi donikąd. „Ale jeżeli mówimy o złych warunkach, to są w co drugim schronisku. I co? Będą zamykane i gdzie te psy się podzieją? Nie ma takiego miejsca, nie ma takich procedur. Rząd się tym nie interesuje, zamkną Sobolewo i zostawią te psy na łaskę losu”.

„Fundacje są przepełnione”. Apel do mediów i gwiazd

Artystka opisała hipotetyczny scenariusz, w którym objeżdża kolejne patoschroniska w kraju. „W tym momencie fundacje są przepełnione. Nie ma gdzie brać tych psów. Więc przypuśćmy, że ja robię »tour« [...] i jeżdżę po wszystkich patoschroniskach. Zamykam je jeden po drugim. Co się dzieje dalej z psami? Rząd [...] reaguje: »Super«, wysyła od głównego weterynarza pisma: »Zamknięte, zamknięte, zamknięte«, a dalej nic, [...] więc (psy – przyp.red.) muszą zniknąć” — stwierdziła.

Nie kryła przy tym emocji, mówiąc o bezradności organizacji pomocowych. „Fundacje po Sobolewie już są przepełnione. Nie ma gdzie, po prostu nie ma. Rozumiecie? Jaka jest bezradność, jaki jest ro******ol w tym kraju”.

Na zakończenie Doda zaapelowała do mediów, środowiska artystycznego i osób publicznych, by działania na rzecz zwierząt nie kończyły się na głośnych hasłach. „Podejmijcie się tego jak najszybciej — mówię do telewizji, mówię do zaprzyjaźnionych mediów. Do gwiazd, które szumnie upubliczniają te wszystkie rzeczy, które się dzieją. Najpierw miejcie pewność, że macie miejsce dla tych psów, bo wam nikt z rządu nie pomoże” — podsumowała.

