20 kadrów z wieczorynek! Rozpoznasz wszystkie?

Czy potrafisz je wszystkie rozpoznać? Przenieś się na chwilę w świat bajek i sprawdź, ile tytułów pamiętasz z dzieciństwa!
Każdy kadr to mały fragment znanej wieczorynki — niektóre łatwe do rozpoznania, inne mogą cię zaskoczyć. Przygotuj się na podróż pełną nostalgii, śmiechu i wspomnień z dawnych wieczorów przed telewizorem. Czy uda ci się odgadnąć wszystkie 20? Czas start!
20 kadrów z wieczorynek! Rozpoznajesz je?Odpowiedz na 1 pytanie z 20 To kadr z:
- Gumisie
- Porwanie Baltazara Gąbki
Źródło: WPROST.pl