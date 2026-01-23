20 kadrów z wieczorynek! Rozpoznasz wszystkie?
20 kadrów z wieczorynek! Rozpoznasz wszystkie?

„Reksio”
„Reksio” Źródło: Studio Filmów Rysunkowych
Czy potrafisz je wszystkie rozpoznać? Przenieś się na chwilę w świat bajek i sprawdź, ile tytułów pamiętasz z dzieciństwa!

Każdy kadr to mały fragment znanej wieczorynki — niektóre łatwe do rozpoznania, inne mogą cię zaskoczyć. Przygotuj się na podróż pełną nostalgii, śmiechu i wspomnień z dawnych wieczorów przed telewizorem. Czy uda ci się odgadnąć wszystkie 20? Czas start!

20 kadrów z wieczorynek! Rozpoznajesz je?

Odpowiedz na 1 pytanie z 20 To kadr z: To kadr z:
  • Gumisie
  • Porwanie Baltazara Gąbki

