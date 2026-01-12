Rozpoznaj kadr! Tylko wieczorynki! QUIZ
Udostępnijdodaj Skomentuj
Seriale

Rozpoznaj kadr! Tylko wieczorynki! QUIZ

Dodano: 
„Reksio”
„Reksio” Źródło: Studio Filmów Rysunkowych
Gotowi na podróż do świata dzieciństwa? Przed wami quiz z wieczorynek – sprawdzian pamięci, spostrzegawczości i sentymentu do kultowych dobranocek.

Na ekranie pojawią się kadry z dobrze znanych (i czasem podstępnych!) wieczorynek, a waszym zadaniem będzie odgadnąć, z jakiej bajki pochodzą. Czy wystarczy jedno spojrzenie, by rozpoznać Reksia, Bolka i Lolka albo Muminki? A może niektóre obrazki okażą się prawdziwą zagadką? Przekonajcie się sami – zaczynamy zabawę!

Rozpoznaj kadr! Tylko wieczorynki!

Odpowiedz na 1 pytanie z 15 To kadr z: To kadr z:
  • Sąsiedzi
  • Bolek i Lolek

Czytaj też:
Quiz ortograficzny na start tygodnia. Zawalcz o 10/10Czytaj też:
Najlepsze thrillery teraz na HBO Max. Polacy wyłonili 40+ filmów

Źródło: WPROST.pl