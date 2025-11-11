Oceniło go pół miliona Polaków i ma notę 8,2/10. Ten serial to majstersztyk

Serial, o którym piszemy oceniło na polskim Filmwebie ponad pół miliona osób, może pochwalić się imponującą notą 8,2/10. Co więcej, Polacy od lat mają do niego wyjątkową słabość — regularnie wraca na platformy streamingowe i za każdym razem wzbudza falę nostalgii.

Największy serialowy hit wszech czasów? Ten serial kochają Polacy

Mowa o „Dr Housie” – kultowym serialu medycznym, który stał się czymś więcej niż tylko historią o lekarzu-diagnoście. To opowieść o genialnym, ale cynicznym mężczyźnie, który z niebywałą inteligencją i sarkazmem rozwiązuje najtrudniejsze zagadki medyczne. W rolę tytułowego bohatera wcielił się Hugh Laurie, tworząc jedną z najbardziej charakterystycznych i charyzmatycznych postaci w historii telewizji. Rolę, z której zostanie zapamiętany na zawsze.

Widzowie równie mocno jak House'a kochają też jednak pozostałych bohaterów. Dr Lisę Cuddy (Lisa Edelstein) – surową, ale empatyczną dyrektorkę szpitala, dr Jamesa Wilsona (Robert Sean Leonard) jedynego prawdziwego przyjaciela House'a – onkolog o złotym sercu, czy członków zespołu diagnostycznego: Dr Allison Cameron, Dr Erica Foremana i Dr Roberta Chase'a – każdy z nich reprezentował inne podejście do medycyny i moralności.

„Dr House” emitowany był w latach 2004–2012, a jego popularność nie słabnie do dziś. Fani chwalą go za błyskotliwe dialogi i mistrzowskie połączenie dramatu z czarnym humorem. Każdy odcinek to medyczna łamigłówka, ale też okazja do zajrzenia w głąb skomplikowanej osobowości doktora. Serial wciąż utrzymuje wysokie noty, a w komentarzach ciągle pojawiają się wpisy od osób, które oglądają go po raz kolejny. „Serial z niesamowitym klimatem, obsadą i genialną postacią główną”; „Zmienił sposób postrzegania seriali medycznych”; „Za każdym razem, jak włączam jeden odcinek, oglądam kolejne trzy”; „Jeden z najznakomitszych seriali ever”; „Chciałbym móc go zapomnieć i obejrzeć jeszcze raz”; „Każdy odcinek jest genialny” – piszą.

Obecnie „Dr House'a” obejrzeć możecie na platformach: Netflix, SkyShowtime i Prime Video.

