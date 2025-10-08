„Wiedźmin” z nowym Geraltem nadchodzi. Tak się prezentuje

Już pod koniec października na Netflix zadebiutuje czwarty sezon serialu „Netflix” i pierwszy, w którym w roli Geralta z Rivii zobaczymy nowego aktora – Liama Hemswortha. Wcześniej serwis ogłosił, że powstanie także 5. część serialu jako ostatni rozdział w historii Białego Wilka. Oba sezony to adaptacja „Chrztu ognia”, „Wieży Jaskółki” i „Pani Jeziora” – kolejnych książek Andrzeja Sapkowskiego z sagi o Wiedźminie, która zrzesza fanów na całym globie.

Co w 4. sezonie „Wiedźmina”?

Po wstrząsających i przełomowych dla Kontynentu wydarzeniach, kończących trzeci sezon produkcji, nowa część serii śledzi losy Geralta, Yennefer i Ciri, którzy będąc z dala od siebie, muszą przemierzyć spustoszony wojną Kontynent i zmierzyć się z jego licznymi demonami. Jeśli uda im się zjednoczyć i pokierować grupami odmieńców, wśród których się znaleźli, mają szansę przetrwać chrzest ognia i ponownie się odnaleźć.

Zobaczcie pierwszy zwiastun nadchodzącej produkcji:

W obsadzie pojawią się: Liam Hemsworth (Geralt z Rivii), Anya Chalotra (Yennefer z Vengerbergu), Freya Allan (księżniczka Cintry), Joey Batey (Jaskier), Laurence Fishburne (Regis), Eamon Farren (Cahir), Anna Shaffer (Triss Merigold), Mimî M Khayisa (Fringilla), Cassie Clare (Filippa), Mahesh Jadu (Vilgefortz), Meng'er Zhang (Milva), Graham McTavish (Dijkstra), Royce Pierreson (Istredd), Mecia Simson (Francesca), Sharlto Copley (Leo Bonhart), Danny Woodburn (Zoltan), Jeremy Crawford (Yarpen), Bart Edwards (Emhyr), Hugh Skinner (Radowid), James Purefoy (Skellen), Christelle Elwin (Mistle), Fabian McCallum (Kayleigh), Juliette Alexandra (Reef), Ben Radcliffe (Giselher), Connor Crawford (Asse), Aggy K. Adams (Iskra), Linden Porco (Percival Schuttenbach), Therica Wilson-Read (Sabrina), Rochelle Rose (Margarita) i Safiyya Ingar (Keira).

Czwarty sezon „Wiedźmina” zadebiutuje w Netflixie już 30 października.

