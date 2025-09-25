13 seriali podobnych do „Stranger Things”. Co obejrzeć, gdy skończy się Hawkins?

„Stranger Things” udowodniło, że seriale z pogranicza grozy, fantasy i młodzieżowego dramatu mogą stać się globalnym fenomenem. Jeśli jeszcze czujesz niedosyt, mamy dobrą wiadomość. Na platformach streamingowych znajdziesz sporo podobnych, bardzo dobrych, a nawet doskonałych seriali. Nie tylko na Netflix, HBO Max, czy Prime Video.

Co, jeśli nie „Stranger Things”? Jest w czym wybierać

Fani „Stranger Things” powoli szykują się na ostateczny koniec. Netflix właśnie opublikował nowy zwiastun piątego, ostatniego sezonu „Stranger Things”. Akcja finału toczy się rok po wydarzeniach z czwartej serii, czyli jesienią 1987 roku. Bohaterowie wciąż próbują odnaleźć i pokonać Vecnę, który zniknął bez śladu. Tymczasem całe Hawkins zamienia się w pole bitwy. Otwierające się bramy sprawiają, że zagrożone jest już nie jedno miejsce, lecz całe miasto. Do gry wkracza wojsko, które zaczyna polować na Jedenastkę, zmuszając ją do ukrywania się. Napięcie narasta także z powodu zbliżającej się rocznicy zniknięcia Willa Byersa. Wszystko prowadzi do ostatecznej konfrontacji z przeciwnikiem potężniejszym niż kiedykolwiek.

Historia dzieciaków z Hawkins, które mierzą się z nadprzyrodzonymi siłami, otworzyła widzom apetyt na podobne historie. Pełne napięcia, tajemnic i bohaterów, z którymi łatwo się utożsamić. Dziś wybór jest ogromny. Platformy streamingowe regularnie proponują produkcje balansujące między horrorem a science fiction, dramatem a przygodą. Wiele z nich zyskało status kultowych, inne dopiero budują swoją markę, ale wszystkie mają jedną cechę wspólną – potrafią wciągnąć na długie godziny.

Zestawienie trzynastu tytułów to opowieści o mrocznych sekretach, walce dobra ze złem, rodzinnych więziach i dojrzewaniu w cieniu niewytłumaczalnych zjawisk, które przypadną do gustu każdemu fanowi „Stranger Things”.

13 seriali podobnych do „Stranger Things”

„Supernatural”



Kultowy serial o rodzinie Winchesterów rozpoczyna się od tragedii. Matka Sama i Deana ginie w tajemniczych okolicznościach. Ich ojciec John odkrywa, że za śmiercią stoją siły nie z tego świata i postanawia je zwalczać. Wychowuje synów na łowców potworów, którzy przez piętnaście sezonów walczą z demonami, duchami i innymi nadprzyrodzonymi zagrożeniami. „Supernatural” zdobył nagrody Critics Choice Super Awards, Teen Choice i People’s Choice, a na Filmwebie utrzymał wysoką ocenę 8,1.



„Seria niefortunnych zdarzeń”



Klaus, Wioletka i Słoneczko Baudelaire w jednej chwili tracą rodziców i trafiają pod opiekę Hrabiego Olafa. Ich nowy opiekun nie zamierza się nimi zajmować, lecz pragnie przejąć rodzinny majątek. Dzieci, próbując ocalić siebie i spadek, odkrywają istnienie tajemniczej organizacji, która może pokrzyżować plany Olafa. Serial, oparty na książkach Daniela Handlera.



„The Umbrella Academy”



1 października 1989 roku na całym świecie rodzi się 43 dzieci, choć żadna z matek wcześniej nie była w ciąży. Sześcioro z nich adoptuje Sir Reginald Hargreeves, który tworzy z nich grupę superbohaterów. Po latach rodzeństwo spotyka się na pogrzebie ojca. Numer Pięć, który powrócił z przyszłości, ostrzega, że nadchodzi apokalipsa.



„The OA”



Prairie Johnson, uznawana za zaginioną od siedmiu lat, nagle wraca do domu. Kobieta nazywa siebie „OA”, na jej plecach widnieją blizny, a co najbardziej zaskakujące – choć wcześniej była niewidoma, teraz odzyskała wzrok. Prairie odrzuca pomoc FBI i zakłada własną grupę poszukiwaczy prawdy. Jej celem jest otwarcie portalu do innego wymiaru. W główną rolę wcieliła się Brit Marling, znana m.in. z filmu „Druga Ziemia”.



„Mroczne materie”



Lyra Belacqua odkrywa, że na dzieciach prowadzone są niebezpieczne eksperymenty związane z tajemniczym Pyłem, energią, która napędza Wieloświat. Dziewczyna wyrusza na północ, by ocalić porwanych rówieśników i poznać prawdę o magicznej substancji. Produkcja zdobyła nagrody Annie i BAFTA TV.



„Dark”



Akcja „Dark” rozgrywa się w miasteczku Winden, gdzie znikają dzieci. Z czasem okazuje się, że sprawa jest powiązana z podróżami w czasie i losami czterech rodzin na przestrzeni kilku pokoleń. To serial pełen zagadek, skomplikowanych wątków i mrocznego klimatu, który zyskał ogromną popularność na całym świecie.



„Locke & Key”



Po śmierci ojca rodzeństwo Locke’ów przeprowadza się z matką do starej posiadłości. Dom skrywa magiczne klucze, które otwierają drzwi do innych wymiarów, wspomnień czy zmiany wyglądu. Jednakże na klucze poluje demoniczna Dodge, co stawia dzieci w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Serial jest adaptacją komiksów Joe Hilla i Gabriela Rodrígueza.



„Czy boisz się ciemności?”



W serialu grupa dzieci spotyka się nocami, by przy ognisku opowiadać przerażające historie, które „podobno zdarzyły się naprawdę”. Każdy odcinek to inna opowieść grozy, która bawiła i straszyła całe pokolenia widzów w latach 90.



„Stamtąd”



Mieszkańcy pewnego amerykańskiego miasteczka odkrywają, że nie mogą go opuścić. Każdy, kto spróbuje, natychmiast wpada w pułapkę. Oprócz prób ucieczki muszą stawić czoła przerażającym stworzeniom czyhającym w okolicy. Serial łączy thriller psychologiczny z horrorem.



„Castle Rock”



„Castle Rock” to psychologiczny horror osadzony w fikcyjnym miasteczku znanym z powieści Stephena Kinga. Produkcja łączy elementy różnych dzieł pisarza, tworząc spójny i pełen grozy świat, w którym nic nie jest takie, jak się wydaje.



„To nie jest OK”



Syd, zbuntowana nastolatka, mierzy się z problemami w szkole, trudną sytuacją rodzinną i nieszczęśliwą miłością. W tym samym czasie odkrywa w sobie nadprzyrodzone zdolności, które wymykają się spod kontroli. Serial balansuje między dramatem młodzieżowym a science fiction.



„Riverdale”



Kiedy w Riverdale ginie nastolatek z wpływowej rodziny, grupa przyjaciół rozpoczyna własne śledztwo. To opowieść o zbrodni, sekretach i relacjach międzyludzkich, osadzona w pozornie idyllicznym miasteczku.



„Fringe: Na granicy światów”



Agentka FBI Olivia Dunham wraz z naukowcem Walterem Bishopem i jego synem Peterem badają niewytłumaczalne zjawiska – od eksperymentów naukowych po efekty działań alternatywnych wymiarów. „Fringe” łączy elementy thrillera, horroru i science fiction, budując fascynujący świat tajemnic i spisków.Czytaj też:

