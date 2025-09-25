Koszmar wszech czasów powraca. Zobacz zwiastun nowego serialu HBO

Premiera nowego serialu HBO szykowana jest na 27 października i zapowiada się na jedną z najmroczniejszych produkcji tej jesieni.

„TO: Witajcie w Derry” – koszmar powraca

Akcja przenosi widzów do 1962 roku. Derry w stanie Maine to miejsce, w którym od lat znikają dzieci, a za tragediami stoi przerażający klaun Pennywise. W tej roli ponownie zobaczymy Billa Skarsgårda, który tym razem pełni także funkcję producenta wykonawczego.

Zwiastun pokazuje Derry lat 60. i pierwsze wcielenie Pennywise’a – zanim przybrał on kultowy wygląd znany z filmów. Twórcy podkreślają, że obok grozy i elementów nadprzyrodzonych widzowie zderzą się też z problemami społecznymi, jakimi były m.in. napięcia rasowe, które kształtowały Amerykę tamtych czasów. Szczególną rolę odegra historia rodziny Hanlon, której pojawienie się wzbudzi niepokój mieszkańców.

Serial HBO, który nie da zasnąć

Ekranizacja kultowej powieści Stephena Kinga „To” należy do najbardziej kasowych i komentowanych horrorów ostatnich lat. Historia grupy dzieciaków z miasteczka Derry, które stają do walki z morderczym klaunem Pennywise’em, wstrząsnęła widzami na całym świecie. Pierwsza część filmu z 2017 roku okazała się wielkim sukcesem, gromadząc miliony widzów w kinach i przywracając modę na literackie adaptacje Kinga. Dwa lata później powstało „To: Rozdział 2”, w którym bohaterowie wracają jako dorośli, by ostatecznie zmierzyć się z potworem. Produkcja, łącząca klimat klasycznego horroru z nostalgią za dzieciństwem, ugruntowała pozycję Pennywise’a jako jednej z najbardziej przerażających postaci w historii kina grozy.

„TO: Witajcie w Derry” nie jest bezpośrednią adaptacją książki Stephena Kinga. To nowa, autorska opowieść rozwijająca znane fanom uniwersum, w której horror łączy się z dramatem psychologicznym. Zwiastun już teraz obiecuje mrożące krew w żyłach sceny i jeszcze głębsze spojrzenie w złowrogą historię miasteczka. Za produkcję odpowiadają Andy Muschietti, Barbara Muschietti i Jason Fuchs. W obsadzie pojawią się m.in. Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso oraz Bill Skarsgård. Pierwszy odcinek trafi na HBO 27 października. Hasło promocyjne wali prosto z mostu: „Nigdy nie będziesz chciał stąd wyjechać”.

