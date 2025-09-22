Szokujące doniesienia o serialu „Harry Potter”. Voldemort może być kobietą

W sieci zawrzało po informacjach, że w nadchodzącym serialu HBO kultowy złoczyńca może pojawić się w zupełnie nowej odsłonie.

Lady Voldemort zamiast Czarnego Pana?

Według doniesień branżowego insidera Daniela Richtmana, podczas castingu do roli Lorda Voldemorta przesłuchiwani są nie tylko mężczyźni, ale także kobiety. To otwiera zaskakujące możliwości. Natychmiast pojawiły się spekulacje, że lord Voldemort „zmieni” płeć i w serialu będzie kobietą. Czy w wyczekiwanej przez miliony fanów produkcji zobaczymy „Tę, Której Imienia Nie Wolno Wymawiać”, czyli Lady Voldemort?.

Dotychczas fani kojarzyli Voldemorta z ikoniczną kreacją Ralpha Fiennesa w filmach Warner Bros. Zmiana płci tak ważnej postaci byłaby ogromnym odejściem od książkowego pierwowzoru, ale jednocześnie mogłaby zapewnić parasol bezpieczeństwa przed nieuchronnymi porównaniami do roli Fiennesa. Taki ruch jednak już dzieli fanów. Dla jednych to świeże podejście, dla innych naruszenie świętości oryginału. Trudno też powiedzieć, co na to autorka powieściowego pierwowzoru, J.K. Rowling, która znana jest z kontrowersyjnych wypowiedzi o osobach transpłciowych.

Obsada już znana, premiera w 2027 roku

Richtman stwierdził wprost: „Podczas castingu do roli Voldemorta w serialu Harry Potter trwają przesłuchania zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Jest więc możliwe, że w tej roli zobaczymy kobietę”. Choć HBO nie potwierdziło tych rewelacji, wiadomo, że Czarnego Pana zobaczymy już w pierwszym sezonie, ale nazwisko aktora (lub aktorki) pozostanie tajemnicą aż do premiery.

Plotki o obsadzie Voldemorta to niejedyna gorąca informacja. Widzowie poznali już odtwórców głównych bohaterów. W roli Harry’ego wystąpi Dominic McLaughlin, Hermionę zagra Arabella Stanton, a w Rona wcieli się Alastair Stout. W obsadzie dorosłych pojawią się także John Lithgow jako Dumbledore, Janet McTeer jako McGonagall, Paapa Essiedu jako Snape i Nick Frost w roli Hagrida. Nazwiska potencjalnych kandydatów do roli Voldemorta od dawna rozpalają wyobraźnię fanów. W spekulacjach przewijały się takie gwiazdy jak Cillian Murphy czy Tom Hiddleston. Murphy jednak jasno uciął plotki, podkreślając, że nie bierze udziału w projekcie.

Premiera nowego „Harry’ego Pottera” na HBO planowana jest na 2027 rok. Do tego czasu spekulacje o tym, czy na ekranie zobaczymy Lady Voldemort, będą zapewne powracać jak bumerang.

