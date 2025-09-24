Nowy serial Harlana Cobena. Jest zwiastun i data premiery

Bestsellerowy pisarz przygotował dla Prime Video nowy serial, w którym klasyczny kryminał miesza się z elementami grozy. „Lazarus” z Samem Claflinem w roli głównej zapowiada się na jedną z najciekawszych jesiennych premier.

„Lazarus” – thriller z nutą nadprzyrodzoną

Prime Video zaprezentowało zwiastun „Lazarusa”, sześcioodcinkowego miniserialu, który zadebiutuje 22 października. Fabuła skupia się na Joelu „Lazie” Lazarusie, psychiatrze sądowym zmuszonym zmierzyć się z mroczną przeszłością. Po śmierci ojca, doktora L, uznanej za samobójstwo, bohater zaczyna odkrywać, że sprawa ma drugie dno. Wplątuje się w spisek, a jego śledztwu towarzyszą wizje osób, które już nie żyją.

W zwiastunie nie brakuje porażających dialogów. „Rozmawiałem z Bogiem. Mówił, że jesteś oszustem. [...] Poprosiłem, by cię ukarał” – słyszy Joel od jednego z pacjentów oddziału zamkniętego. To początek spirali wydarzeń, które mogą doprowadzić bohatera na granicę obłędu.

Obsada i twórcy nowej produkcji Prime Video

W rolę Joela wciela się Sam Claflin, znany m.in. z „Peaky Blinders”. Jego ojca gra Bill Nighy („Worricker”), a siostrę — Alexandra Roach („Bez urazy”), która po rodzinnej tragedii pogrążyła się w duchowych praktykach. Obok nich występują także David Fynn („Mauretańczyk”), Karla Crome („Wyklęci”) i Kate Ashfield („Wysyp żywych trupów”).

Choć Harlan Coben firmuje produkcję swoim nazwiskiem, „Lazarus” nie jest adaptacją żadnej z jego powieści. To oryginalny scenariusz, który autor określił jako „innowację w swoim dorobku”. Przy projekcie współpracował z Dannym Brocklehurst’em, producentem serialu „Już mnie nie oszukasz”. Za realizację odpowiadają Quay Street, Amazon MGM Studios oraz Final Twist Productions.

Premiera jeszcze tej jesieni

To kolejny projekt Cobena dla Prime Video — wcześniej platforma pokazała „Harlan Coben: Schronienie”, zakończone jednak po jednym sezonie. Całość składająca się z sześciu odcinków trafi do serwisu 22 października. Widzowie mogą spodziewać się nie tylko kryminalnej intrygi, ale także atmosfery grozy, która wyróżnia „Lazarusa” spośród dotychczasowych ekranizacji twórczości Cobena.

