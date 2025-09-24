„1670” bije rekordy na TikToku. Nowy sezon wciągnął widzów bardziej niż „Rodzinka.pl”

Drugi sezon serialu „1670” wjechał na platformę Netflix jak burza i natychmiast podbił serca widzów. Produkcja wywołała prawdziwą lawinę komentarzy, memów i reakcji w mediach społecznościowych.

„Ależ piękna jest Adamczycha”. Fenomen serialu „1670”.

Z danych Instytutu Monitorowania Mediów wynika, że w zaledwie trzy dni od premiery „1670” przyciągnęło prawie cztery razy większe zaangażowanie internautów niż kultowa „Rodzinka.pl” ze swoim powrotem. Analizę przeprowadzono na podstawie zaangażowania (reakcje, komentarze, udostępnienia) odbiorców w social mediach w dniu premiery serialu oraz dwóch następujących po nim dobach. W tym czasie serial „1670” wygenerował ponad 778 tys. różnych interakcji.

O tym serialu mówi dziś każdy. Drugi sezon od pierwszych minut wzbudzał ogromne emocje – od zachwytu po ostrzejsze komentarze. Sieć zalały memy, a hasła „Ależ piękna jest Adamczycha” czy „Hop, hop, hop!” błyskawicznie stały się viralami. Oficjalna premiera przeniosła zaproszonych na „Dożynki Królewskie w Adamczysze”, gdzie zachwyciły zarówno kostiumy, jak i scenografia.

Z badania wynika, że „1670” potwierdził swoją pozycję jako jeden z najważniejszych polskich seriali komediowych ostatnich lat. „Skala zaangażowania w pierwszych dniach po premierze nowego sezonu jest bezprecedensowa” – podkreśla Tomasz Lubiniecki z Instytutu Monitorowania Mediów. Jak dodaje, widzowie tworzą dziś nie tylko memy, ale też cosplaye, recenzje i dyskusje o polskiej historii.

Nostalgia Boskich i sukces „Anieli”

Na drugim miejscu w zestawieniu IMM znalazła się „Rodzinka.pl”. Powrót serialu po kilku latach przerwy z 17. sezonem wzbudził w widzach nostalgię – wielu określało go jako „powrót do czasów dorastania” i „telewizyjną klasykę, która wciąż trzyma się dobrze”. Produkcja zgromadziła ponad 205 tysięcy interakcji.

Podium zamyka „Aniela”, nowość Netflixa, która zaskoczyła poziomem realizacji i fabułą. Serial wygenerował 113 tysięcy interakcji, udowadniając, że świeże produkcje również potrafią skupić wokół siebie aktywną społeczność.

TikTok rządzi serialami

Analiza IMM jasno pokazuje, że główną areną dyskusji o serialach jest dziś TikTok. To właśnie tam padło aż 58 proc. wszystkich reakcji, komentarzy i udostępnień dotyczących najpopularniejszych tytułów 2025 roku. Na kolejnych miejscach znalazły się Instagram (20 proc.) i Facebook (12 proc.). „Sukces serialu mierzy się dziś nie tylko liczbą widzów, ale także skalą reakcji społeczności internetowych” – podkreśla ekspert IMM.

Na jesień szykuje się kolejna walka o uwagę widzów. Do gry wejdzie piąty sezon „The Office PL” od Canal+ oraz „Heweliusz” od Netflixa. Czy któryś z nich zagrozi fenomenowi „1670”?

Czytaj też:

Reżyser o serialowej wersji „Psów”. Linda i Pasikowski znów połączą siły?Czytaj też:

Drugi sezon przebojowego serialu wbija w fotel. Ponad 55 mln widzów