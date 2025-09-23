Drugi sezon przebojowego serialu wbija w fotel. Ponad 55 mln widzów

Drugi sezon „Gen V”, który właśnie zadebiutował na Prime Video, staje się kluczowym elementem całego uniwersum „The Boys”. Pierwsze trzy odcinki już trafiły do sieci, a finał serii zaplanowano na 22 października. Twórcy nie pozostawiają wątpliwości – wydarzenia z kampusu Godolkina mają bezpośrednio prowadzić do ostatniego sezonu „The Boys”.

„Gen V” – klucz do finału „The Boys”

Uniwersum „The Boys” to jedna z największych marek Prime Video – ostatni sezon obejrzało ponad 55 milionów widzów w zaledwie 39 dni. Teraz, po zakończeniu zdjęć do finałowych odcinków głównej serii, na pierwszy plan wysuwa się „Gen V”. Drugi sezon przenosi akcję ponownie na kampus Godolkin University, gdzie Marie, Jordan i Emma wracają do nauki po traumatycznych wydarzeniach. Tymczasem Ameryka podporządkowuje się brutalnym rządom Homelandera, a studenci odkrywają, że są częścią programu sięgającego samych początków uczelni. Jak się okazuje, Marie odgrywa w nim rolę znacznie większą, niż mogła się spodziewać.

Nowe konflikty i bunt studentów

Na Godolkin University pojawia się nowy rektor, Dean Cipher, grany przez Hamisha Linklatera. Pod jego okiem młodzi Supowie mają stać się potężniejsi niż kiedykolwiek. Zamiast poczucia bezpieczeństwa, pojawia się jednak napięcie i atmosfera nadchodzącej wojny. Cate i Sam przedstawiani są jako bohaterowie, podczas gdy reszta – Marie, Jordan i Emma – nie potrafi odnaleźć się w realiach kampusu. W tle rodzi się coraz silniejszy ruch oporu wobec Vought i Homelanderowi, który przyciąga studentów lojalnych wobec Starlight.

Sean Patrick Thomas, wcielający się w Polarity’ego, podkreśla znaczenie tego wątku: „To zjednoczony, silny front – nie wiadomo, jak daleko posuną się ci młodzi bohaterowie”. Postać Polarity’ego dodatkowo zmaga się z osobistą tragedią po stracie syna, co tylko pogłębia emocje związane z wyborem strony w nadchodzącym konflikcie.

Spin-off z wielkim znaczeniem

Początkowo „Gen V” wyglądał na poboczną historię o życiu studentów z supermocami. Dziś widać jednak wyraźnie, że to element niezbędny do zrozumienia finału „The Boys”. Każdy kolejny odcinek drugiego sezonu przybliża widzów do wielkiego starcia, które zdecyduje o przyszłości całego świata Supków. Twórcy zadbali o to, by wydarzenia z Godolkina nie były zamkniętą opowieścią – mają stać się zapalnikiem rewolucji, która zakończy erę dotychczasowych władców.

