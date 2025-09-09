Polskie gwiazdy na premierze serialu „Breslau”. Od stylizacji może zakręcić się w głowie

Serial „Breslau”, którego akcja dzieje się we Wrocławiu 1936 roku, był inspiracją do oprawy wydarzenia, które przyciąnęło tłumy gości. Jednymi z najważniejszych pośród nich była obsada serialu, która pod drzwi Teatru Polskiego podjechała autami z epoki, w tym: Sandra Drzymalska, Tomasz Schuchardt, Agata Kulesza, Ireneusz Czop, Adam Bobik, Karolina Gruszka, Przemysław Bluszcz, Jakub Sierenberg, Piotr Janusz i inni. Na premierze nie zabrakło również reżysera Leszka Dawida i twórcy muzyki do serialu Radzimira Dębskiego.

Tak wyjątkowe wydarzenie przyciągnęło wiele gwiazd, które pozowały na czerwonym dywanie. Pośród nich byli m.in. Olga Bołądź, Natalia Kukulska, Bryska, Anna Czartoryska-Niemczycka, Joanna Brodzik, Maria Dębska, Piotr Stramowski, Lidia Popiel, Gosia Baczyńska, Katarzyna Zielińska, Helena Norowicz oraz Natalia Przybysz i Igor Herbut, którzy uświetnili premierę wykonaniem piosenki „Blondynki, brunetki”. Wielu gości dało się porwać klimatowi lat 30. i na wydarzeniu pojawiło się w kapeluszach wykonanych ręcznie przez wrocławską modystkę.

„Breslau”. Takiego serialu jeszcze w Polsce nie było

Akcja ośmioodcinkowego serialu kryminalnego przenosi widzów do Breslau (obecny Wrocław) w 1936 roku. Zbliżają się XI Igrzyska Olimpijskie, a oczy całego świata zwrócone są w stronę stolicy III Rzeszy. Tymczasem, w Breslau dochodzi do brutalnego morderstwa, które może zaburzyć misternie utkaną propagandową kampanię i zakłócić wielkie święto sportu. Jedynym, który jest w stanie zamknąć śledztwo na czas, jest komisarz policji polskiego pochodzenia Franz Podolsky. Znany z kontrowersyjnych, lecz skutecznych metod działania, Podolsky staje twarzą w twarz z rosnącym w siłę złem. Mierząc się z własnymi demonami, rozpoczyna niebezpieczną grę z mordercą. Nieoczekiwanie, stawką okazuje się nie tylko jego kariera, ale także życie prywatne.

Premiera wszystkich odcinków polskiej produkcji oryginalnej już 12 września tylko w Disney+.

