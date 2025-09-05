Wiemy, gdzie przenosi się akcja „Białego Lotosu”. Znów Europa!

„Biały Lotos” odniósł ogromny sukces, stając się jednym z najgłośniejszych seriali ostatnich lat. Produkcja HBO wyróżnia się błyskotliwym scenariuszem, satyrą na uprzywilejowane elity oraz wnikliwą analizą relacji społecznych. Każdy sezon, osadzony w egzotycznych kurortach, łączy elementy czarnej komedii z kryminałem, przyciągając szeroką publiczność.

Wiemy, gdzie przenosi się akcja „Białego Lotosu”

HBO nawiązało współpracę marketingową z siecią hoteli Four Seasons, która w serialu pełni również rolę hoteli White Lotus. Spekulacje skupiały się na słynnym Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, położonym na krańcu półwyspu Cap-Ferrat na Lazurowym Wybrzeżu, który ma silne powiązania z Hollywood dzięki bliskości Cannes.

Źródła portalu Deadline podkreślają jednak, że żaden hotel nie został jeszcze zarezerwowany, zauważając, że serial ma tendencję do wykorzystywania wielu kurortów w jednym sezonie, podobnie jak miało to miejsce w przypadku trzeciej odsłony, której akcja rozgrywa się w Tajlandii. Główną scenerią był Four Seasons Resort Koh Samui, a także trzy inne hotele spoza sieci Four Seasons. Nie jest jeszcze jasne, czy francuski ośrodek Four Seasons będzie główną lokalizacją sezonu 4. Dwa pozostałe hotele Four Seasons we Francji to Megève w Alpach Francuskich i Hotel George V, położony w samym sercu Paryża.

Cap-Ferrat jest najbardziej zbliżony do scenerii z pierwszych trzech sezonów serialu „Biały Lotos”, których akcja rozgrywała się w luksusowych kurortach przy plaży na Hawajach (S1), we Włoszech (S2) i Tajlandii (S3).

– W czwartym sezonie chcę trochę odejść od typowego dla tego serialu motywu fal rozbijających się o skały, ale w hotelach Białego Lotosu zawsze jest miejsce na kolejne morderstwa – mówił Mike White pod koniec trzeciego sezonu. Nie wiadomo, czy nadal tak uważa, jednak, jak zauważa Deadline, Cap-Ferrat nie leży bezpośrednio nad plażą.

W lutym Deadline donosił, że uznany serial, którego trzeci sezon otrzymał 23 nominacje do nagrody Emmy, „prawdopodobnie” powróci do Europy w czwartym sezonie.

