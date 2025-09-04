SkyShowtime zaskakuje nowymi serialami. W obsadzie największe amerykańskie nazwiska
SkyShowtime zaskakuje nowymi serialami. W obsadzie największe amerykańskie nazwiska

„Tulsa King”
„Tulsa King” Źródło: SkyShowtime
SkyShowtime przygotował prawdziwą ucztę dla fanów Taylora Sheridana. Przed nami premiery nowych tytułów oraz powroty uwielbianych seriali.

Dzisiaj serwis SkyShowtime zaprezentował najnowszą selekcję tytułów stworzonych przez nominowanego do Oscara Taylora Sheridana – producenta wykonawczego najchętniej oglądanych w SkyShowtime seriali, z „Yellowstone” na czele.

Od serialu z Sylvestrem Stallone'em po kontynuację z Samuelem L. Jacksonem

Jesienią do serwisu powróci „Tulsa King”. Trzeci sezon serialu z nominowanym do Oscara Sylvestrem Stallone'em będzie dostępny w serwisie już 25 września. W najnowszej części zobaczymy nominowanego do Oscara Samuela L. Jacksona. Zagra Russella Lee Washingtona Jr., który po wydarzeniach w Tulsie przenosi się do Nowego Orleanu i będzie głównym bohaterem spin-offu, „NOLA King”. Tymczasem zobaczcie pierwszy zwiastun 3. sezonu „Tulsa King”:

Demi Moore dolącza do hitowego serialu

Kolejny hit SkyShowtime, czyli długo wyczekiwany drugi sezon serialu „Landman”, pojawi się w serwisie już 21 listopada. W produkcji ponownie zagra gwiazdorska obsada – laureat Oscara Billy Bob Thornton oraz nominowani do tej nagrody: Demi Moore, Andy Garcia, Sam Elliott i Ali Larter. Nieco wcześniej, bo już 30 października, premierę będzie miał czwarty sezon „Mayor of Kingstown” z nominowanym do Oscara Jeremym Rennerem.

Michelle Pfeiffer gwiazdą nowego serialu SkyShowtime, inspirowanego „Yellowstone”

Do produkcji pełnych gwiazd dołączają dwa zupełnie nowe seriale, zainspirowane globalnym hitem – dramatem „Yellowstone”, które również pojawią się w SkyShowtime. W „The Dutton Ranch” (tytuł roboczy) wystąpią Kelly Reilly (jako Beth Dutton), Cole Hauser (jako Rip Wheeler) i Finn Little (jako Carter), a także z pięciokrotnie nominowana do Oscara Annette Bening, która wcieli się w Beulah Jackson. Produkcja pojawi się w SkyShowtime obok kolejnej nowości. Serial „The Madison”, z udziałem laureatki Złotego Globu Michelle Pfeiffer i Patricka J. Adamsa, opowiada o rodzinie z Nowego Jorku osiedlającej się w dolinie rzeki Madison w centralnej Montanie.

W ofercie SkyShowtime dostępne są też inne światowe hity Taylora Sheridana: wszystkie pięć sezonów „Yellowstone” oraz takie seriale jak „Landman”, „Lawmen: Bass Reeves”, „Lioness”, „Mayor of Kingstown” i „Tulsa King”. Obejrzeć można także prequele „Yellowstone”: „1883” i „1923”. Dystrybutorem produkcji jest Paramount Global Content Distribution.

