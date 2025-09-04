SkyShowtime zaskakuje nowymi serialami. W obsadzie największe amerykańskie nazwiska

Dzisiaj serwis SkyShowtime zaprezentował najnowszą selekcję tytułów stworzonych przez nominowanego do Oscara Taylora Sheridana – producenta wykonawczego najchętniej oglądanych w SkyShowtime seriali, z „Yellowstone” na czele.

Od serialu z Sylvestrem Stallone'em po kontynuację z Samuelem L. Jacksonem

Jesienią do serwisu powróci „Tulsa King”. Trzeci sezon serialu z nominowanym do Oscara Sylvestrem Stallone'em będzie dostępny w serwisie już 25 września. W najnowszej części zobaczymy nominowanego do Oscara Samuela L. Jacksona. Zagra Russella Lee Washingtona Jr., który po wydarzeniach w Tulsie przenosi się do Nowego Orleanu i będzie głównym bohaterem spin-offu, „NOLA King”. Tymczasem zobaczcie pierwszy zwiastun 3. sezonu „Tulsa King”:

Demi Moore dolącza do hitowego serialu

Kolejny hit SkyShowtime, czyli długo wyczekiwany drugi sezon serialu „Landman”, pojawi się w serwisie już 21 listopada. W produkcji ponownie zagra gwiazdorska obsada – laureat Oscara Billy Bob Thornton oraz nominowani do tej nagrody: Demi Moore, Andy Garcia, Sam Elliott i Ali Larter. Nieco wcześniej, bo już 30 października, premierę będzie miał czwarty sezon „Mayor of Kingstown” z nominowanym do Oscara Jeremym Rennerem.

Michelle Pfeiffer gwiazdą nowego serialu SkyShowtime, inspirowanego „Yellowstone”

Do produkcji pełnych gwiazd dołączają dwa zupełnie nowe seriale, zainspirowane globalnym hitem – dramatem „Yellowstone”, które również pojawią się w SkyShowtime. W „The Dutton Ranch” (tytuł roboczy) wystąpią Kelly Reilly (jako Beth Dutton), Cole Hauser (jako Rip Wheeler) i Finn Little (jako Carter), a także z pięciokrotnie nominowana do Oscara Annette Bening, która wcieli się w Beulah Jackson. Produkcja pojawi się w SkyShowtime obok kolejnej nowości. Serial „The Madison”, z udziałem laureatki Złotego Globu Michelle Pfeiffer i Patricka J. Adamsa, opowiada o rodzinie z Nowego Jorku osiedlającej się w dolinie rzeki Madison w centralnej Montanie.

W ofercie SkyShowtime dostępne są też inne światowe hity Taylora Sheridana: wszystkie pięć sezonów „Yellowstone” oraz takie seriale jak „Landman”, „Lawmen: Bass Reeves”, „Lioness”, „Mayor of Kingstown” i „Tulsa King”. Obejrzeć można także prequele „Yellowstone”: „1883” i „1923”. Dystrybutorem produkcji jest Paramount Global Content Distribution.

