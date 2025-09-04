QUIZ. Rozpoznaj seriale z PRL po kadrach! Tylko kultowe tytuły

Pamiętasz czasy, gdy całe rodziny zasiadały przed telewizorem, a ulice pustoszały w godzinach emisji kultowych seriali? Bohaterowie z PRL-u na stałe zapisali się w popkulturze – od nieustraszonych milicjantów, przez barwne postacie z blokowisk, aż po niezapomniane komedie, które cytujemy do dziś.

Sprawdź, czy rozpoznasz te produkcje tylko po jednym kadrze!

