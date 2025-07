QUIZ dla żartownisiów z PRL-u. Rzucałeś tymi tekstami na imprezach?

Kto raz usłyszał, ten nie zapomni – czy to „Łubu dubu, łubu dubu”, „Coco jamboo i do przodu!” czy „to jest miś na miarę naszych możliwości”. Satyra, ironia, absurdy PRL-u, a wszystko to uchwycone w jednym ciętym zdaniu w jednej z wielu kultowych polskich komedii. Mistrzami słowa byli m.in. Stanisław Bareja, reżyser wielu legendarnych filmów i seriali, czy nieodżałowany Stanisław Tym, autor tekstów, pisarz, aktor, artysta kabaretowy, któremu młodsi koledzy złożyli wyjątkowy hołd na ostatnim festiwalu opolskim.

Czas sprawdzić, jak dobrze pamiętasz te legendarne kwestie. W naszym quizie nie mogło zabraknąć takich tytułów jak „Miś”, „Seksmisja”, „Alternatywy 4” czy „Kiler” – filmów, które przeszły do historii nie tylko za sprawą świetnych scenariuszy, ale i cytatów, które żyją własnym życiem. Jeśli wiesz, kto powiedział „ciemność, widzę ciemność!” albo „to jest kiler, on zabił gościa… wzrokiem!”, masz szansę na komplet punktów. Gotowi? Zaczynamy!