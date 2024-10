QUIZ z pierwszych sezonów serialu „Przyjaciele”. To pamiętają tylko NAJWIĘKSI fani!

„Przyjaciele” to jeden z najbardziej uwielbianych seriali wszech czasów, który bawił i wzruszał miliony widzów na całym świecie. Choć produkcja zakończyła się kilkanaście lat temu, nadal cieszy się ogromną popularnością, a jej bohaterowie – Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe i Joey – stali się ikonami popkultury. Teraz masz okazję sprawdzić, jak dobrze pamiętasz początki ich przygód!

Skupiamy się na 1. i 2. sezonie, czyli na tych momentach, które wprowadziły nas w życie szóstki przyjaciół z Nowego Jorku. To w tych sezonach poznajemy rodzące się miłości, zabawne perypetie zawodowe, a także niezliczone wpadki i gagi, które stały się klasykami. Czy pamiętasz, jak Rachel ucieka sprzed ołtarza, jak Ross dowiaduje się, że Rachel coś do niego czuje, a Joey rozpoczyna swoją aktorską karierę? To tylko kilka z momentów, które będziesz musiał odtworzyć w swojej pamięci.

Rozwiąż nasz quiz i przekonaj się, czy naprawdę znasz pierwsze dwa sezony „Przyjaciół” na wylot!