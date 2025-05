Masz subskrypcję Disney+? To musisz obejrzeć!

Wśród ogromu tytułów dostępnych na platformie można łatwo się pogubić, dlatego przygotowaliśmy zestawienie miniseriali, które naprawdę warto dodać do swojej listy. Co je wyróżnia? Przede wszystkim to, że są zamkniętą całością – nie musisz śledzić dziesięciu sezonów, by poznać zakończenie. Każdy z nich to pełnoprawna opowieść, często poruszająca, zaskakująca i dopracowana do ostatniego szczegółu. To idealna opcja, jeśli chcesz coś obejrzeć „na kilka wieczorów”, nie angażując się w kolejną wielosezonową sagę. Miniseriale są też świetne dla tych, którzy cenią jakość ponad ilość – to często produkcje z wyższej półki, z doskonałą obsadą, pięknymi zdjęciami i świetnym scenariuszem. Zatem – jeśli masz wolne wieczory i dostęp do Disney+, sprawdź te tytuły. To krótkie serie, które zostają w pamięci na długo.

Najlepsze miniseriale na Disney+ – idealne na kilka wieczorów

„Kwestia seksu i śmierci”



Po otrzymaniu diagnozy raka piersi Molly rusza na przygodę, aby odkryć swoje seksualne pragnienia.



„Małe wielkie historie”



Oparty na bestsellerowej kolekcji autorstwa Cheryl Strayed serial opowiada o kobiecie, Clare (Kathryn Hahn), która staje się wielbioną felietonistką piszącą rubrykę z poradami, gdy jej własne życie się rozpada. Kiedy poznajemy Clare, jej małżeństwo z mężem Dannym ledwo zipie, jej córka Rae prawie z nią nie rozmawia, a jej niegdyś obiecująca kariera pisarska nie istnieje. Kiedy więc dawna przyjaciółka z branży pisarskiej proponuje jej przejęcie roli felietonistki poradniczej, kobieta uważa, że jest ostatnią osobą, która mogłaby przyjąć to stanowisko. Lecz po tym, jak niechętnie się zgadza, uświadamia sobie, że może jednak ma zupełnie odpowiednie kwalifikacje. W miarę jak kolejne listy od czytelników zmuszają Clare do przypomnienia sobie najbardziej przełomowych momentów w życiu – śmierci matki, konfliktu z bratem, a nawet okropnego seksu na zapleczu domu pogrzebowego – wydobywa piękno, zmagania i humor z własnego życia, by pokazać nam, że nie jesteśmy nie do uratowania, że to nasze historie mogą nas ostatecznie uratować… a może nawet wyprowadzić nas na prostą.



„Zepsuta krew”



Zafascynowana sukcesami milionerów z Doliny Krzemowej, Elizabeth Holmes rzuca studia w Stanfordzie i postanawia założyć firmę w branży Bio-Tech. Okazuje się jednak, że dla Elizabeth wymagania stawiane przez przedstawicieli nauki są tylko drobną przeszkodą na drodze do sukcesu.



„Lekomania”



Serial opowiada o tym, jak pewna firma wywołała największą epidemię lekomanii w historii USA i przybliża widzom kulisy walki z opanowującym kraj uzależnieniem od opiatów. Bohaterowie wbrew wszelkim przeciwnościom stoczą zaciekłą, pasjonującą i zwycięską walkę z korporacją, której chciwość doprowadziła kraj do kryzysu, oraz z jej stronnikami.



„Skradzione dziecko”



Elisa Blix, stewardesa latająca na trasach prywatnych odrzutowców i zapracowana matka dwojga dzieci, pozwala swojej dziewięcioletniej córce, Lucii, spędzić czas z nową przyjaciółką, Josephine. Krótko wcześniej poznaje jej ciepłą i sympatyczną matkę, Rebeccę, a zwykła wizyta niespodziewanie zamienia się w nocowanie. Następnego dnia, gdy Elisa i jej mąż Fred przyjeżdżają po córkę, ich najgorsze obawy stają się rzeczywistością - dom okazuje się pustą, wynajętą rezydencją, a Lucia znika wraz z Rebeccą i Josephine. Policja podejrzewa, że wszystko, co Rebecca powiedziała Elisie, mogło być kłamstwem. Śledztwo przeradza się w międzynarodową obławę na porywaczy, dzięki determinacji ambitnej dziennikarki śledczej, Selmy. Na jaw wychodzą dawno skrywane sekrety, które mogą być kluczem do zagadki pozornie bezsensownego porwania Lucii.



„Tysiąc ciosów”



Dwóch przyjaciół z Jamajki przyjeżdża do Londynu i zostaje wciągniętych w półświatek East Endu.



„Witamy w Chippendales”



Rozbudowana, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, saga opowiada skandaliczną historię Somena "Steve'a" Banerjee, hinduskiego imigranta, który założył największe na świecie imperium męskiego striptizu – i nie pozwolił, by cokolwiek stanęło mu na drodze.



„Candy. Śmierć w Teksasie”



Candy Montgomery jest gospodynią domową i matką z lat osiemdziesiątych, która wszystko robiła dobrze, dobry mąż, dwójka dzieci, ładny dom, kiedy narasta w niej presja konformizmu, jej działania domagają się odrobiny wolności.



„Porządna amerykańska rodzina”



Typowa rodzina z amerykańskiego Środkowego Zachodu decyduje się adoptować dziewczynkę, która urodziła się z rzadką formą karłowatości. Gdy dołącza ona do ich rodziny, stopniowo pojawiają się podejrzenia zarówno co do jej wieku, jak i pochodzenia – może nie być tym, za kogo się podaje. Postanawiają chronić przed nią swoją rodzinę, prowadzi to do narastającego konfliktu, który przenosi się na łamy tabloidów oraz do sądu.



„Paradise”



Agent Secret Service Xavier Collins (Sterling K. Brown) jest szefem ochrony byłego prezydenta USA Cala Bradforda (James Marsden), czarującego polityka wywodzącego się z niezwykle zamożnej rodziny. Obaj mieszkają w zasiedlonym przez elity, spokojnym miasteczku Paradise, które przypomina utopijną wersję południowej Kalifornii. Wszyscy używają tu zaawansowanych technologicznie opasek na rękę jako portfeli i kluczy. Obowiązuje zakaz posiadania broni, obejmujący nawet stróżów prawa. Pewnego dnia Xavier znajduje ciało zamordowanego prezydenta na podłodze jego sypialni – odtąd jego celem staje się nie tylko wyjaśnienie, co się wydarzyło, ale i udowodnienie, że niesłusznie uznano go za głównego podejrzanego w śledztwie. Teraźniejszość mieszkańców Paradise przeplata się z wydarzeniami z czasów urzędowania Bradforda w Białym Domu, które rzucają światło na to, kim byli bohaterowie, zanim trafili do tej pozornej utopii. Rdzeniem opowieści okazuje się niejednoznaczna relacja Xaviera z prezydentem.



„Fosse/Verdon”



Produkcja śledzi pięć dekad wyjątkowej prywatnej i zawodowej współpracy Boba Fosse’a (Sam Rockwell) i Gwen Verdon (Michelle Williams). On jest wizjonerem, twórcą filmowym i jednym z najbardziej wpływowych choreografów i reżyserów teatralnych. Ona największą broadwayowską tancerką. Tylko Bob jest w stanie tworzyć przełomowe musicale, które w pełni eksponują jej talent. Gwen jako jedyna jest w stanie urzeczywistnić wizję Boba. Razem zmieniają oblicze amerykańskiej rozrywki. Cena tego jest jednak bardzo wysoka… Kapitalnie zagrany miniserial opowiadający o życiu niezwykłego amerykańskiego duetu kreatywnego – Boba Fosse'a oraz Gwen Verdon. Para przez pół wieku dominowała w świecie nowojorskiej rozrywki.



„Pam i Tommy”



Osadzony w pionierskich czasach Internetu serial "Pam & Tommy" opowiada wręcz niewiarygodną, lecz prawdziwą historię o sekstaśmie Pameli Anderson (Lily James) i Tommy'ego Lee (Sebastian Stan). Niezadowolony fachowiec (Seth Rogen) skradł z ich domu kasetę, która z ciekawostki w świecie pirackich VHS-ów zmieniła się w globalną sensację, gdy w 1997 roku trafiła do Internetu. Serial przedstawia jednocześnie historię miłosną i łotrzykowską opowieść ku przestrodze.



„Mrs. America”



Miniserial z dwukrotną zdobywczynią Oscara Cate Blanchett w roli radykalnej konserwatystki Phyllis Schlafly, której przyszło żyć w czasach rozkwitu drugiej fali feminizmu.



„To zawsze Agatha”



Pozbawiona mocy Agatha Harkness zostaje wyzwolona spod potężnego czaru przez tajemniczego nastolatka. Jakby tego było mało, chłopak błaga ją, żeby zabrała go w podróż legendarnym Szlakiem Wiedźm - niebezpieczną drogą, której pokonanie pozwala spełnić najskrytsze życzenia. Wspólnie skrzykują krąg czarownic i wyruszają na Szlak.



„WandaVision”



Wanda Maximoff i Vision wiodą idealne życie w domu na przedmieściach, jednak z czasem zaczynają podejrzewać, że nie wszystko jest takie, jakim się wydaje.



„Nauczycielka”



Młoda nauczycielka z teksańskich przedmieść nawiązuje związek ze swoim uczniem, co ma ogromne konsekwencje.Czytaj też:

