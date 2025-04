Finał epickiej opowieści już dostępny. Na ekranie legenda

Akcja drugiego sezonu serialu „Andor” rozgrywa się w czasie, gdy widmo wojny staje się coraz bardziej realne, a Cassian Andor wyrasta na kluczową postać rebelii. W świecie politycznych intryg i osobistych dylematów każda decyzja może mieć nieodwracalne skutki. Serial pokazuje, jak rośnie opór wobec Imperium i jak Cassian staje się symbolem tej walki.

„Andor” zaskakuje rozmachem. Stworzyli 140 planów zdjęciowych

Finałowy sezon „Andora”obejmuje cztery lata z życia głównego bohatera. Każde trzy odcinki tworzą osobny „rozdział” przesuwający akcję o rok do przodu. To świadomie skonstruowana droga do wydarzeń z filmu „Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie”. Na potrzeby produkcji serialu przygotowano 140 planów zdjęciowych, odwiedzono 24 lokacje, zaprojektowano ponad 700 kostiumów oraz stworzono 152 unikalne stworzenia i 30 droidów. Całość uzupełnia ponad 4100 ujęć z efektami specjalnymi. Podobnie jak w pierwszym sezonie, zrezygnowano z green screenów na rzecz realistycznych, fizycznych planów zdjęciowych. Każda planeta ma własną estetykę, historię, język i kontekst kulturowy, co nadaje serialowi głębię i autentyczność.

W drugim sezonie powracają dobrze znane postacie: Cassian Andor, Mon Mothma, Dedra Meero, Syril Karn, Luthen Rael i Bix Caleen. Relacje między nimi stają się bardziej złożone i osobiste, a każda z nich musi dokonać wyboru między miłością i ambicją, a lojalnością wobec sprawy.

Po raz pierwszy na ekranie zadebiutuje planeta Ghorman, która jest legendarna w świecie „Gwiezdnych wojen”, ale dotąd nie przedstawiona w wersji live-action. Społeczność tej odizolowanej, pokojowej i kulturalnej planety słynie z jedwabiu tkanego z pajęczych nici. To nie tylko główny towar eksportowy, ale też element kształtujący wygląd i charakter planety. Inspiracją wizualną była elegancja międzywojennej Europy, co w połączeniu z unikalną kulturą tworzy spójny i nowy rozdział galaktycznej opowieści.

W obsadzie drugiego sezonu „Andora” znaleźli się: Diego Luna, Stellan Skarsgård, Genevieve O’Reilly, Denise Gough, Kyle Soller, Adria Arjona, Alan Tudyk, Faye Marsay, Varada Sethu, Elizabeth Dulau, Ben Mendelsohn i Forest Whitaker.

Pierwsze trzy z dwunastu odcinków 2. sezonu serialu „Andor” są już dostępne w Disney+, a co tydzień będę się pojawiać trzy nowe.

