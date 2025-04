WIELKI QUIZ. Rozpoznaj wieczorynkę PRL-u!

Pamiętasz, jak po dobranocce można było iść spać spokojnie, z głową pełną bajkowych historii? Dla milionów dzieci w PRL-u to był codzienny rytuał – o 19:00 wszystko zamierało, a w telewizorze pojawiały się kultowe postacie: Miś Uszatek, Reksio, Bolek i Lolek, czy też wiecznie walczący z pechem Pomysłowy Dobromir. Bez względu na to, czy oglądało się je w kolorze, czy jeszcze na czarno-białym ekranie – wieczorynki PRL-u miały swój wyjątkowy klimat, który trudno dziś podrobić. To właśnie z tych animacji i kukiełkowych produkcji uczyliśmy się pierwszych wartości, wzruszaliśmy się, śmialiśmy, a czasem nawet baliśmy. Dla wielu to dziś powrót do dzieciństwa, a dla młodszych pokoleń – prawdziwa lekcja historii popkultury.

Sprawdź, jak dobrze pamiętasz klasyczne dobranocki PRL-u! Czy rozpoznasz je po jednym obrazku? Zmierz się z naszym quizem i przekonaj się, czy zasłużysz na miano Mistrza Wieczorynek!

