4 hity na Netflix i jedna perełka od Max. Co dziś nowego na streamingach?

Od dziś w serwisach Netflix i Max czeka na was kilka świetnych propozycji. Ze wszystkich świeżutkich premier, które właśnie zadebiutowały na platformach, wybraliśmy cztery gorące hity z Netfliksa oraz jedną wyjątkową perełkę od Max. Jeśli chcecie być na czasie z nowościami i szukacie czegoś dobrego do obejrzenia już dziś wieczorem — te tytuły to strzał w dziesiątkę.

Świeże premiery na streamingach. 4 nowe tytuły na Netflix i wyjątkowa nowość na Max

„Mojego następnego gościa nie trzeba nikomu przedstawiać – zaprasza David Letterman”, sezon 5., część 2. – program na Netflix

Program łączący humor, ciekawostki i głębokie rozmowy. Letterman, który od 33 lat dba, żebyśmy nie nudzili się wieczorami, tym razem zaprosił na wywiad Charlesa Barkleya i Miley Cyrus.

„Jak sprzedawać dragi w sieci (szybko)” – sezon 4. i finałowy serialu na Netflix

Po czterech latach Moritz zostaje zwolniony z więzienia i wreszcie może zacząć rozkręcać swój własny (tym razem legalny!) interes. Jednak świat, w przeciwieństwie do jego biznesowych pomysłów, nie stanął w miejscu. Okazuje się, że Dan zmienił Bonus Life w odnoszący sukcesy start-up z suplementami i trafił na listę trzydziestu najlepszych przedsiębiorców przed trzydziestką. Moritz zawsze marzył o takim życiu. Moritz jest wkurzony! Gdy dowiaduje się, że Lenny nie tylko pracuje w Bonus Life, ale jest też właścicielem połowy firmy, nie ma zmiłuj — musi przejąć kontrolę nad Bonus Life. I to bez względu na koszty.

„Rok z Boston Red Sox” – serial dokumentalny na Netflix

Ten wciągający serial zapewnia widzom bezprecedensowy dostęp do jednej z najbardziej historycznych drużyn sportowych — Boston Red Sox. Zobacz z bliska, jak radzi sobie drużyna Sox w 2024 r. na boisku i poza nim, zyskując unikalny wgląd w życie osobiste i kariery zawodników MLB, którzy zmagają się z presją psychiczną i fizycznymi wymaganiami wyczerpującego sezonu obejmującego 162 mecze.

„Przedziwny pensjonat Kiana” – serial na Netflix

Kian84 zarządza nietypowym pensjonatem Kian Bizarre B&B na wyspie Ulleungdo, zapewniając wyjątkowe doświadczenie młodym gościom.

„Opowieść podręcznej” – finałowy sezon 4. serialu na Max

W dystopijnych USA Offred zmuszona jest zostać służącą – niewolnicą seksualną, która służy jako matka zastępcza dla par, które nie mogą mieć dzieci

Czytaj też:

Niedoceniane seriale komediowe Netfliksa, które pogrzebał algorytmCzytaj też:

10 najlepszych seriali kwietnia według BBC. Tego nie możesz przegapić