Najlepsze seriale z lat 90. – obejrzysz je na Netflix, Max i Disney+. To były złote czasy telewizji

Lata 90. to czas, gdy telewizja przeżywała prawdziwy rozkwit. To właśnie wtedy powstało wiele kultowych produkcji, które na zawsze zmieniły oblicze małego ekranu (i nie mówimy tu tylko o telenowelach argentyńskich). W telewizji debiutowały seriale (głównie produkcji amerykańskiej), które nie tylko bawiły i wzruszały, ale także poruszały ważne lub nieodkryte dotąd tematy. Był to czas, gdy producenci zaczęli poważnie eksperymentować. Powstały wtedy produkcje, które wyznaczały trendy i zmieniały sposób opowiadania historii – warto wspomnieć choćby o "Twin Peaks" czy "Z Archiwum X". Współczesne seriale mogą do tej pory czerpać z nich inspirację, a wiele z nich doczekało się nawet kontynuacji lub rebootów.

Teraz z nostalgią wspominamy te czasy – oglądanie ulubionych serii było prawdziwym rytuałem – nie było opcji binge-watchingu, a na każdy nowy odcinek wyczekiwaliśmy z ogromną niecierpliwością. Musieliśmy wracać szybko ze szkoły czy pracy, aby zdążyć na swój ulubiony serial. A jeżeli nam się nie udało – czekać na powtórki.

Dziś możemy przypomnieć sobie te chwile i zanurzyć się w nostalgii. Wszystko dzięki platformom streamingowym, gdzie wiele z tych kultowych produkcji jest dostępnych. Netflix, Max i Disney+ przypominają nam o złotych czasach telewizji i to własnie ich biblioteki przejrzeliśmy, aby podpowiedzieć wam, do jakich tytułów warto wrócić lub co nadrobić (albo ponownie obejrzeć) z kultowych produkcji z lat 90. Oto lista najchętniej oglądanych i najwyżej ocenianych przez widzów seriali z tamtych czasów, które znajdziecie obecnie w tych serwisach. Sprawdźcie 13 tytułów i poszukajcie czegoś, co przywoła wspomnienia!

Top 13 seriali z lat 90., które obejrzysz teraz na streamingach. Poczuj tę nostalgię!

13. „Prezydencki poker” (Max)



Serial przedstawiający losy administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zaglądamy w nim za kulisy i obserwujemy pracę Białego Domu, a przede wszystkim jego zachodniego skrzydła, w którym urzęduje Prezydent.



12. „Szkoła złamanych serc” (Netflix)



Sydney. Uczniowie wracają po wakacjach do liceum im. Hartleya, gdzie poznają wietnamskiego imigranta, raperkę oraz świeżo zatrudnioną nauczycielkę angielskiego i historii, która nie może sobie poradzić z wyjątkowo zbuntowaną klasą.



11. „Anioł ciemności” (Disney+)



Akcja serialu toczy się w Mieście Aniołów – Los Angeles. Angel (David Boreanaz) po wyjeździe z Sunnydale poszukuje ukojenia i pragnie odkupić swoje winy za zbrodnie dokonywane przez stulecia jako Angelus. Jest wampirem z duszą (klątwa za zamordowanie młodej cyganki). Działa w nocy, ukrywając się przed światłem dziennym walczy ze złem. Jego towarzyszem walki dobra ze złem jest pół-demon o imieniu Doyle (Glenn Quinn) oraz przyjaciółka z Sunnydale – Cordelia (Charisma Carpenter) i pojawiająca się od czasu do czasu pani Detektyw Kate Lockley (Elisabeth Rohm). Wspólnie zakładają agencję detektywistyczną „Angel”, która wyszukuje swoich klientów dzięki wizjom Doyle'a.



10. „Bajer z Bel-Air” (Max)



Will, nastolatek ze śródmieścia Filadelfii, zostaje wysłany do Kalifornii, aby zamieszkać ze swoimi bogatymi krewnymi w nadziei, że „wybiją mu głupie pomysły z głowy i wpoją mu dobre, tradycyjne wartości”.



9. „Kroniki Seinfelda” (Netflix)



Komik Jerry Seinfeld komentuje w swoich występach wydarzenia życia codziennego. Mieszka na Manhatannie, gdzie sąsiaduje z dziwacznym Kramerem, zaś jego najlepszymi przyjaciółmi są George oraz Elaine.



8. „Więzienie Oz” (Max)



OZ to obiegowa nazwa stanowego więzienia o zaostrzonym rygorze w Emerald City. W zakładzie znajduje się oddział eksperymentalny kierowany przez Tima McManusa (Terry Kinney). Są też cele śmierci i izolatki. Ktokolwiek tam trafia, musi być czujny. Powinien również pamiętać, żeby wybrać z rozwagą nowych przyjaciół. Każda z grup – Latynosi, Muzułmanie, Irlandczycy czy Włosi – chroni swoich i walczy zacięcie z wrogami.



7. „Ostry dyżur” (Max)



Jeden z najpopularniejszych, nagrodzony wieloma nagrodami serial telewizyjny w historii. Śledzimy w nim losy pracowników szpitala County General. Pomimo własnych problemów starają się jak najlepiej pomóc rannym czy cierpiącym. Każdy odcinek pokazuje nam zupełnie nowe zaskakujące, radosne i wzruszające zwroty akcji. Widzimy walkę ludzi z chorobą oraz ogromne zaangażowanie lekarzy i pielęgniarek, aby tym ludziom pomóc.



6. „Seks w wielkim mieście” (Max, Netflix)



Cztery przyjaciółki z Nowego Jorku plotkują o swoim erotycznym życiu oraz sytuacjach, jakie je na co dzień spotykają.



5. „Family Guy: Głowa rodziny” (Disney+)



Ten animowany serial opowiada historię Petera Griffina i jego nie do końca zwyczajnej rodziny z klasy średniej. Lois, kochająca żona Petera, co dzień walczy o utrzymanie odrobiny normalności w ich życiu. Mają oni trojkę dzieci: 16-letnią Meg, która desperacko pragnie być zauważoną, 13-letniego syna Chrisa najlepszego w całodniowym obijaniu się i rocznego niemowlaka Stewie'ego, bystrego malucha, który całymi dniami snuje plany zawładnięcia i zniszczenia świata. Ostatnim członkiem rodziny Griffinów jest inteligentny, gadający pies Brian, który zawsze służy rodzinie poradą lub krytycznym komentarzem.



4. „Miasteczko South Park” (Max)



Satyryczna komedia, która w prześmiewczy i często kontrowersyjny sposób komentuje współczesne wydarzenia, popkulturę, politykę oraz społeczne absurdy. Akcja serialu toczy się w fikcyjnym miasteczku South Park w stanie Kolorado i skupia się na czwórce głównych bohaterów – Stan Marsh, Kyle Broflovski, Eric Cartman i Kenny McCormick. Chłopcy często wpadają w absurdalne i groteskowe sytuacje, które są parodią realnych problemów społecznych i politycznych.



3. „Z Archiwum X” (Disney+)



Fabuła skupia się na dwójce agentów FBI – Foxie Mulderze (David Duchovny) i Danie Scully (Gillian Anderson), którzy zajmują się tytułowymi "Archiwami X" – sprawami paranormalnymi, niewyjaśnionymi i często związanymi z teoriami spiskowymi. Mulder, wierzący w zjawiska nadprzyrodzone i istnienie obcych, kontrastuje z Scully, która jako sceptyczna lekarka stara się znajdować naukowe wyjaśnienia dla dziwnych zjawisk.



2. „Rodzina Soprano” (Max)



Bijący rekordy oglądalności serial TV, który wyróżniono licznymi nagrodami. Tony Soprano mieszka w domku na przedmieściach w New Jersey, jest ojcem rodziny i... szefem miejscowej mafii. Kłopoty w "pracy" i w domu zdają się go przerastać, zwraca się więc o pomoc do lekarki-psychiatry, która nie do końca zdaje sobie sprawę, kim jest jej pacjent.



1. „Przyjaciele” (Max)



Fabuła opowiada o losach sześciu przyjaciół mieszkających w Nowym Jorku. Serial skupia się na ich życiu zawodowym, miłosnym i codziennych perypetiach, pełnych humoru i wzruszających momentów. Akcja rozgrywa się głównie w dwóch mieszkaniach oraz kawiarni Central Perk.Czytaj też:

