Matka zamordowanej Gabby Petito apeluje do widzów Netfliksa. Ujawniła szokującą prawdę

W sierpniu 2021 roku 22-letnia Gabby Petito została zamordowana przez swojego narzeczonego Briana Laundrie. Młoda para odbywała czteromiesięczną podróż po Stanach Zjednoczonych, dokumentując swoje „życie w drodze” w mediach społecznościowych.

Dwa miesiące później znaleziono ciało Laundriego, który zmarł w wyniku samobójczej rany postrzałowej. Na jego rodziców padły podejrzenia o pomoc w tuszowaniu morderstwa.

Będący kroniką ostatnich wspólnych dni Gabby i Briana serial „Morderstwo po amerykańsku: Gabby Petito”, który zadebiutował w poniedziałek 17 lutego, ujawnia tragiczną rzeczywistość stojącą za ich idealnym życiem na Instagramie i bolesne momenty, w których ich historia mogła potoczyć się inaczej. W serii pojawiają się wywiady z rodziną i przyjaciółmi Petito. Dokument zawiera także fragmenty osobistych dzienników 22-latki oraz wiadomości tekstowych, jakie wymieniała z przyjaciółmi, rodziną i chłopakiem. Widzowie poznają między innymi treść „dziwnej” informacji, którą przekazała Gabby swojej matce Nichole Schmidt na kilka dni przed swoim zniknięciem.

Apel rodziny Gabby Petito do widzów serii Netfliksa. Matka 22-latki wybaczyła jej mordercy

Podczas gdy miliony ludzi na świecie już oglądają serię, matka Gabby Petito zwróciła się na antenie NewsNation do widzów. – To nie jest tylko „true crime”. To może przydarzyć się każdemu. Nigdy w życiu nie podejrzewalibyśmy, że to przydarzy się naszej rodzinie. Dlatego staramy się pomagać ludziom, aby zapobiec takim sytuacjom w przyszłości – podkreśliła Schmidt. Kobieta zapewniła też, że już „wybaczyła” zabójcy własnej córki i zrobiła to dla swojego dobra. – Wybaczyłam Brianowi, wiem, że Gabby by tego chciała. Zrobiłam to, żeby móc się ruszyć z miejsca. To moje osobiste doświadczenie, ale nie uważam, że każdy musi wybaczać – dodała.

Partner Schmidt i ojczym Petito Jim Schmidt dodał: „Wybaczenie jest dla ciebie. Dla twojego uzdrowienia. Dla twojego żalu. Żebyś mogła iść dalej”.

Widzowie już wyrażają pierwsze opinie na temat serii. Niektórzy piszą, że „rozdziera serce”, inni krytykują za wykorzystanie sztucznej inteligencji do odtworzenia głosu Petito, aby zdawało się, że ona sama czyta swoje wpisy w pamiętniku.

