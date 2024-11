Polacy pokochali ten film na Netflix. Niebawem premiera 2. części z Dawidem Ogrodnikiem

Po premierze „Piep*zyć Mickiewicza" w kinach w 2024 roku, film utrzymywał się przez wiele tygodni w czołówce najchętniej oglądanych tytułów w Polsce na Netlix.

„Po utracie pracy na uczelni Jan Sienkiewicz znajduje posadę jako polonista w liceum. Tam pod jego skrzydła trafia najgorsza klasa w szkole” – brzmi opis pierwszej części tej historii, którą wciąż oglądać możemy na popularnej platformie streamingowej.

Teraz nadchodzi druga część przeboju, w którym ponownie Dawid Ogrodnik wciela się w nauczyciela warszawskiego liceum, który konfrontuje się z klasą szkolnych wyrzutków, podopiecznych Jana Sienkiewicza. Bohaterowie filmu są już w klasie trzeciej, co nie znaczy, że ich buntownicza natura została utemperowana.

Co wiemy o „Piep*zyć Mickiewicza 2"?

Czas na powrót zbuntowanej ekipy z III B i ich niekonwencjonalnego wychowawcy Jana Sienkiewicza. Miłość, kłopoty i szkolne dramaty to codzienność Nel, Dantego i reszty paczki. Do szkoły trafia Korek – nowy, szczególnie uzdolniony matematycznie uczeń, który dołącza do przyjaciół Dantego. Chłopaki chcą go nauczyć, jak podrywać dziewczyny, ale okazuje się, że ich rady pochodzą głównie z internetu. W młodych zaczynają buzować hormony, co powoduje całą masę nieporozumień. Dante marzy o pierwszej nocy z Nel, ona jednak ma wątpliwości, czy są na to gotowi. Jak sprawić, by miłość i przyjaźń przetrwały ten burzliwy etap?

Jako Dante, nadwrażliwiec przyciągający kłopoty, któremu talent pisarski pozwala przekuć doświadczenia w słowa, ponownie występuje w filmie Hugo Tarres. – Mimo jego pozornej pewności siebie i romantyczności, w rzeczywistości jest on bardzo niepewny, a te pozory to tylko odpowiedź na jego strachy – tak młody aktor przedstawiał Dantego w jednym z wywiadów.

„Piep*zyć Mickiewicza 2" obejrzeć będzie można w polskich kinach od 24 stycznia 2025 roku.

