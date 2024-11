Globalna lista TOP 10 seriali na Netflix. Platforma podała nowe statystyki

W tym tygodniu na Netfliksie pojawiło się bardzo dużo nowych treści. Podczas gdy w Polsce widzowie najchętniej oglądają obecnie takie tytuły jak „Zabijaj uważnie” i polski „Idź przodem, bracie”, globalna widownia ma trochę inne upodobania.

Jakie seriale Netfliksa są teraz najpopularniejsze na świecie? Sprawdziliśmy statystyki

Numer 10 na liście zajmuje dokument „My Wife My Abuser: Captured On Camera”, w którym straumatyzowany mężczyzna opowiada o przemocy domowej, którą zgotowała mu jego własna żona, pokazując nagrania, zarejestrowane w tajemnicy w swoim domu. Tytuł ten jednak nie jest jeszcze dostępny dla widzów w Polsce.

Kolejne miejsce przypadło najnowszej produkcji Ryana Murphy'ego, czyli „Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów”, która także w Polsce była bardzo długo obecna w serialowej topce. To trzymający w napięciu dramat kryminalny, który przedstawia życie rodzeństwa skazanego za brutalne morderstwo rodziców w Beverly Hills w 1989 roku.

Ósme, piąte i trzecie miejsce na globalnej liście TOP 10 najpopularniejszych seriali na Netflix, należą do kontynuacji znanych i uwielbianych przez widzów seriali, czyli kolejno: 4. sezonu „Outer Banks”, 3. sezonu „Prawnika z Lincolna” i 2. sezonu hitu „Dyplomatka”.

Światowa widownia wciąż chętnie śledzi losy Joan i Noah z komedii romantycznej „Nikt tego nie chce” o agnostycznej autorce podcastów o seksie i rabinie, którzy wbrew wszystkiemu, co ich różni, zakochują się w sobie. A tuż przed tą produkcją znalazła się zupełna nowość – dokument o porwaniu przez obcych na Manhattanie. Kobieta, która opowiada tutaj o tym doświadczeniu, jest przekonana, że została uprowadzona, natomiast seria bada czy to skomplikowana mistyfikacja czy dowód istnienia UFO.

Czwarte miejsce wśród najpopularniejszych zajmuje doskonały dokument „Z tej strony Zodiak”, w którym poszukująca odpowiedzi rodzina ujawnia tropy i szokujące zeznania na temat głównego podejrzanego w sprawie morderstw Zodiaka. Jeżeli wydaje wam się, że widzieliście już wszystko o tej sprawie, ta produkcja przekona was do tego, że jest jeszcze wiele do odkrycia.

I przechodzimy do dwóch najchętniej oglądanych tytułów globalnie na platformie Netflix. Według statystyk drugie miejsce w rankingu należy do nowości serwisu – serialu „Terytorium”. To western, opowiadający o tym, że gdy największa na świecie farma bydła zostaje bez wyraźnego dziedzica, w atmosferze międzypokoleniowych waśni jak sępy zaczynają wokół niej krążyć wrogie sobie grupy.

Jaki tytuł zajął pierwsze miejsce na liście? Wygrał „Tyler Perry's Beauty in Black” – dramat opowiadający o striptizerce, której życie bardzo się zmienia, gdy nawiązuje relacje z bogatą dysfunkcyjną rodziną, stojącą za kosmetycznym imperium i parającą się handlem ludźmi. Dla porównania, polscy widzowie „umieścili” ten tytuł na trzecim miejscu serialowej listy TOP 10.

