Serial, który podbił Polskę, trafi na Netflix! Przed laty oglądały go miliony Polaków

Ten tydzień na Netfliksie to prawdziwa gratka dla wszystkich miłośników seriali, filmów i dokumentów. Na platformie pojawi się wiele nowości, ale też dużo znanych klasyków, które w końcu można będzie obejrzeć na streamingu w Polsce.

Wśród propozycji znajduje się m.in. pełen akcji film „Legion”, gdzie archanioł Michał staje przeciwko woli Boga, by ocalić ludzkość. Miłośnicy superbohaterów mogą cieszyć się najnowszym, dziewiątym sezonem „Flasha”. Dla tych, którzy wolą dreszczyk emocji, dostępny jest nowy sezon programu „Zostanie tylko 1”, w którym komicy walczą o przetrwanie na scenie. Na uwagę zasługują także dokumenty, takie jak „Sportowe opowieści: Hope Solo kontra federacja piłkarska”, w którym poznajemy blaski i cienie kariery ikony amerykańskiego futbolu. Z nowym sezonem powraca również "Selling Sunset", w którym obejrzymy dalsze losy znanych agentek nieruchomości.

Ten tydzień przyniesie też ze sobą całą masę dobrych klasyków, do których widzowie chętnie powrócą. Oprócz legendarnych filmowych tytułów, w końcu na streamingu będziemy mogli obejrzeć „Skazanego na śmierć”, który przed laty przyciągał miliony Polaków przed telewizory (dwa pierwsze odcinki, wyemitowane w 2007 rou w Polsacie, obejrzało 7 milionów widzów, co jest rekordem wśród amerykańskich seriali emitowanych w Polsce).

Nowości na Netflix w tym tygodniu

„Legion” – już dostępne

Bóg postanawia zniszczyć ludzką rasę. Archanioł Michał odkrywa, że młoda, ciężarna kobieta nosi w sobie mesjasza, który może ocalić świat.

„Flash”, sezon 9. – już dostępne

W wyniku niezwykłego zdarzenia Barry Allen zyskuje zdolność przemieszczania się z niezwykłą szybkością i pod pseudonimem staje na straży Central City.

„Chestnut vs. Kobayashi: Mięsna wyżerka” – poniedziałek

Szesnastokrotny zwycięzca zawodów w jedzeniu hot dogów organizowanych przez sieć Nathan’s Famous Joey Chestnut i sześciokrotny tryumfator Takeru Kobayashi wreszcie zmierzą się ze sobą w bezpośredniej konfrontacji, która wyłoni największego mistrza w jedzeniu hot dogów.

„Zostanie tylko 1”, sezon 3. – wtorek

Prowadzony przez duet Chidori wyjątkowy program, w którym komicy opowiadają osobiste historie. Gdzie tkwi haczyk? Jeśli nie będą zabawni, to błyskawicznie odpadną z gry. Dzięki tej niepodważalnej zasadzie, za sprawą której każdy odcinek bawi do łez, program zgromadził spore grono fanów. W programie komicy podejmują też wyzwania u boku doświadczonych aktorów.

„Sportowe opowieści: Hope Solo kontra federacja piłkarska” – wtorek

Po dwóch burzliwych dekadach w świetle reflektorów ikona amerykańskiej piłki nożnej Hope Solo wyjawia, jak jej dochodzeniu do sławy towarzyszyła przedziwna mieszanka chwały i skandalu, które wykroczyła poza jej dyscyplinę sportu.

„Outlast: Razem po wygraną”, sezon 2. – środa

Bezwzględna gra o przetrwanie. Szesnastka samotników ląduje na dzikiej Alasce, gdzie musi pokonać rywali i przeżyć, by zdobyć milion dolarów. W tej ostrej walce obowiązuje tylko jedna zasada: aby wygrać, trzeba być częścią zespołu.

„Skazany na śmierć”, sezon 1-5 – środa

Młodszy brat skazanego na śmierć więźnia z Fox River postanawia go uratować. Pozoruje napad na bank, by trafić do tego samego zakładu karnego.

„Para idealna” – czwartek

W porcie Nantucket na kilka godzin przed ceremonią ślubną odkryto ciało. Wszyscy uczestnicy przyjęcia weselnego stają się podejrzanymi.

„Apollo 13: Walka o przetrwanie” – czwartek

Zaledwie 9 miesięcy po tym, jak Neil Armstrong postawił stopę na Księżycu, NASA musiała zmierzyć się z potężnym kryzysem – trójka astronautów utknęła na pokładzie zmierzającego na Księżyc statku kosmicznego, w którym doszło do groźnego wybuchu.

„Złapane w sieć: Mroczna historia Zona Divas” – czwartek

W mrocznych zakątkach stolicy Meksyku kobiety poszukujące lepszego życia wplątują się w internetową sieć agencji towarzyskich, nie spodziewając się, że wszystko to doprowadzi do serii morderstw.

„Selling Sunset”, sezon 8. – piątek

Elitarni agenci nieruchomości z Oppenheim Group sprzedają luksusowe posiadłości zamożnym klientom z Los Angeles. Gdy dołącza do nich nowa agentka, zaczynają się problemy.

„Disco, Ibiza, Locomía” – piątek

Hiszpania, połowa lat 80. Grupa przyjaciół pod wodzą Xaviego Fonta przybywa na Ibizę, mając nadzieję, że zrealizują tu swoje marzenia o karierze w świecie mody. Tam poznaje ich producent José Luís Gil, magnat branży muzycznej, który szuka świeżych i różnorodnych talentów do założenia nowego zespołu.

„Rebel Ridge” – piątek

Były marine mierzy się z korupcją w małym miasteczku, gdy lokalna policja niesprawiedliwie rekwiruje torbę z gotówką przeznaczoną na kaucję za jego kuzyna.

„Pojutrze” – niedziela

Globalny wzrost temperatury doprowadza do osłabienia Prądu Północnoatlantyckiego. Ziemią wstrząsa seria anomalii pogodowych na katastrofalną skalę.

„Wojownicze żółwie ninja” – niedziela

Grupa zmutowanych wojowników ninja i nieustraszona dziennikarka April O'Neil stają do walki z tajemniczym Klanem Walczących Stóp, który terroryzuje Nowy Jork.

„Wojownicze żółwie ninja: Wyjście z cienia” – niedziela

Czterej wojownicy muszą się zmierzyć z cieszącym się bardzo złą sławą Krangiem.

