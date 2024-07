QUIZ z serialu „Złotopolscy”. Pamiętasz dziadka Dionizego?

Serial „Złotopolscy” to jedna z najdłużej emitowanych polskich telenowel, która przez wiele lat gościła na ekranach naszych telewizorów. Opowieść o perypetiach dwóch zwaśnionych gałęziach rodziny: Złotopolskich i Gabrielów, przyciągała przed ekrany miliony widzów, którzy z zapartym tchem śledzili losy bohaterów. Każdy odcinek pełen był intryg, miłości, zdrad i rodzinnych tajemnic, co sprawiało, że trudno było oderwać się od ekranu.

Głównymi bohaterami serialu byli mieszkańcy małej wsi Złotopolice, a centralną postacią, która łączyła wątki wielu historii, był dziadek Dionizy Złotopolski, grany przez Henryka Machalicę. Z kolei miejska linia familii żyła w Warszawie i wywodziła się od Eleonory Gabriel.

Ile pamiętasz z kultowych „Złotopolskich”? Rozwiąż QUIZ!

Jak dobrze pamiętasz losy bohaterów tego kultowego polskiego serialu? Nasz quiz pozwoli Ci sprawdzić swoją wiedzę i przypomnieć sobie najważniejsze wydarzenia z serialu. To doskonała okazja, aby powrócić do emocjonujących chwil i niezapomnianych wątków, które przez lata były źródłem wzruszeń i radości. To świetna zabawa dla wszystkich fanów serialu oraz doskonała okazja do wspólnego wspominania ulubionych momentów.

Czy uda Ci się odpowiedzieć na wszystkie pytania i zdobyć tytuł eksperta „Złotopolskich”? Sprawdź to już teraz!