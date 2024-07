„Przyjaciółki” wracają! Niespodziewanie ogłoszono start 24. sezonu serialu!

„Przyjaciółki” to polski serial obyczajowy, który zadebiutował na antenie telewizji Polsat w 2012 roku. Produkcja szybko zyskała popularność dzięki interesującej fabule oraz świetnej obsadzie aktorskiej, w której znalazły się m.in. Małgorzata Socha, Joanna Liszowska, Anita Sokołowska i Magdalena Stużyńska-Brauer.

O czym opowiada serial „Przyjaciółki”?

„Przyjaciółki” opowiadają o losach czterech kobiet, które mimo różnych życiowych doświadczeń i problemów, łączy silna więź przyjaźni. Główne bohaterki – Inga, Patrycja, Zuza i Anka – spotykają się po latach na zjeździe absolwentów liceum i od tego momentu ich drogi ponownie się krzyżują. Każda z nich ma swoje indywidualne wyzwania: Inga właśnie została porzucona przez męża, Patrycja marzy o dziecku, czego nie chce jej partner, Zuza szuka miłości, jednak ma władczy charakter, który jej to uniemożliwia, a Anka to żona i matka, która całkowicie poświęca się domowi, jest kompletnie nie zauważana przez męża i coraz częściej zagląda do kieliszka.

Serial porusza wiele ważnych i aktualnych tematów społecznych, takich jak problemy w związkach, wyzwania związane z macierzyństwem, trudności zawodowe oraz zdrowotne. Dzięki temu „Przyjaciółki” zdobyły szerokie grono wiernych widzów, którzy mogą odnaleźć w bohaterkach fragmenty swoich własnych doświadczeń.

Serial „Przyjaciółki” oglądają setki tysięcy Polaków. Wiemy, kiedy start 24. sezonu!

„Przyjaciółki” doczekały się kilkunastu sezonów, a każda nowa seria przynosiła nowe wątki i zaskakujące zwroty akcji, które trzymały widzów w napięciu. Serial stał się jednym z flagowych programów Polsatu i zdobył liczne nagrody oraz nominacje w plebiscytach telewizyjnych.

Mimo upływu lat, serial wciąż ma setki tysięcy fanów. 23. sezon serialu obyczajowego „Przyjaciółki” śledzi w Polsacie średnio 725 tys. widzów, którzy teraz nie mogą doczekać się startu 24. odsłony. Na szczęście nie muszą dłużej żyć w niepewności.

Joanna Liszowska, która wciela się w hicie w Patrycję, nagrała specjalne wideo z planu produkcji Polsatu, skierowane do fanów. Zdradziła, że 24. sezon serialu „Przyjaciółki” będzie miał swoją premierę już 5 września 2024 roku. Odcinki będą emitowane o stałej porze – 21:10.

