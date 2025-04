Służby podały oficjalną przyczynę śmierci Vala Kilmera

Val Kilmer urodził się w Kalifornii 31 grudnia 1959 roku w rodzinie o korzeniach niemieckich, angielskich, walijskich, szkockich, irlandzkich, francuskich i czirokeskich. Ukończył Chatsworth High School, do której w tym samym czasie uczęszczał Kevin Spacey. W tym czasie jego dziewczyną była aktorka Mare Winningham. W wieku 17 lat aktor dostał się do Juilliard School w Nowym Jorku, będąc wtedy najmłodszą osobą przyjętą na Wydział Teatralny. Na początku kariery pisał sztuki teatralne i grał w off-broadwayowskich występach. W końcu trafił na Broadway, a mając 24 lata zagrał pierwszą swoją główną rolę w filmie „Ściśle tajne”, wcielając się w Nicka Riversa, gwiazdora rocka wplątanego w szpiegowską aferę z siejącym postrach wywiadem NRD.

Najsłynniejsze role Vala Kilmera

Val Kilmer jest znany z wielu ikonicznych ról w filmach lat 80. i 90. Wcielał się w Toma „Icemana” Kazansky'ego, rywala Mavericka (Tom Cruise) w filmie „Top Gun” z 1986 roku. W 2022 roku powrócił do tego wcielenia w „Top Gun: Maverick” z wykorzystaniem technologii AI do odtworzenia jego głosu. Grał Jima Morrisona, wokalistę zespołu The Doors w hicie „The Doors” z 1991 roku. Oglądać mogliśmy go jako Bruce'a Wayne'a/Batamana w filmie „Batman Forever” z 1995 roku. Zagrał też w „Gorączce”, „Świętym”, „Tombstone” czy „Wyspie doktora Moreau”. Przez ponad 40 lat dokumentował także swoje życie w filmie „Val”, który miał premierę w 2021 roku.

Prywatnie Val Kilmer w 1988 roku poślubił aktorkę Joanne Whalley, z którą miał dwójkę dzieci – córkę Mercedes i syna Jacka. Para rozwiodła się w 1996 roku. Później aktor spotykał się m.in. z Cher, Cindy Crawford, Angeliną Jolie, Winoną Ryder czy Paris Hilton.

Departament Zdrowia Publicznego podał oficjalną przyczynę śmierci Vala Kilmera

Val Kilmer zmarł niespodziewanie 1 kwietnia tego roku. Portal TMZ po kilkunastu dniach opublikował zdjęcie jego aktu zgonu. Ukochany gwiazdor usłyszał w 2014 roku diagnozę raka gardła, jednak przeszedł dwie tracheotomie i ostatecznie wyzdrowiał. Departament Zdrowia Publicznego w Los Angeles oficjalnie ogłosił teraz, że aktor – legenda, zamarł na zapalenie płuc.

