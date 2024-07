Nowy, głośny serial, odsłania tragiczne szczegóły śmierci 14-letniej Reeny Virk. Co dziś dzieje się ze skazanymi?

Serial „Most zbrodni” oparty jest na bestsellerowej książce z 2005 roku autorstwa Rebeki Godfrey o prawdziwej sprawie zabójstwa 14-letniej Reeny Virk z Saanich w Kolumbii Brytyjskiej, która przyciągnęła znaczną uwagę kanadyjskich mediów i opisywano ją jako „narodową tragedię”. Wszystko przez to, że dziewczyna została zabita przez swoich rówieśników, nazywanych później „Shoreline Six” (szóstka z linii brzegowej – pol.).

Reena Virk urodziła się 10 marca 1983 roku i wychowywała w miejscowości Saanich w Kanadzie. Jej ojciec był imigrantem z Indii, a matka pochodziła z indyjsko-kanadyjskiej rodziny, która po przybyciu do Kanady zmieniła wiarę z hinduizmu na życie w kręgach Świadków Jehowy. W związku z tym, najbliższa rodzina Reeny, była „mniejszością w mniejszości” – lokalna społeczność południowoazjatycka liczyła wtedy 3 tys. osób, z czego większość identyfikowała się jako wyznawcy Sikhizmu. Ze względu na wiarę swoich bliskich Reena nie obchodziła swoich urodzin czy Świąt Bożego Narodzenia, co wpływało na jeszcze większą alienację.

Prawdziwa historia Reeny Virk. Jak poznała swoich oprawców?

Virk miała desperacko pragnąć akceptacji wśród swoich rówieśników, ale była szykanowana i ostracyzowana przez inne dziewczęta, które wrzucały jej we włosy gumy do żucia i śmiały się z jej wyglądu i wagi. Pewnego dnia 14-latka spotkała w parku grupę nastolatków, którzy inspirowali się gangami ulicznymi z Los Angeles. Chcąc zaimponować towarzystwu, 14-latka zaczęła się buntować – paliła marihuanę, papierosy i piła alkohol. Przywódczynią jej nowej grupy znajomych była Josephine Bell, która ubóstwiała gangsterów, takich jak John Gotti, chwaliła się kradzieżą samochodów i chciała zostać „pierwszą kobietą – zabójczynią”. Jej najlepszą przyjaciółką była dziewczyna o imieniu Kelly Ellard.

Prześladowania w szkole, przy jednoczesnym rygorze, jaki obowiązywał w jej domu, doprowadził w końcu Reenę do kłamstwa – zgłosiła molestowanie seksualne przez ojca w nadziei, że zostanie przeniesiona do rodziny zastępczej, w której będzie miała więcej swobody. W rezultacie trafiła pod opiekę placówek opiekuńczych prowincji na kilka miesięcy w 1996 roku. Później wycofała swoje zarzuty i wróciła do domu.

Zmagająca się z problemami dziewczyna ściągnęła w końcu na siebie także gniew swojej nowej grupy znajomych. Miała ukraść dziennik Bell i wykorzystać go, aby skontaktować się z kilkoma chłopcami. W rozmowie z nimi miała obrazić koleżankę, pozornie w żartach – mówiła np. że zaraziła się AIDS i ma sztuczne brwi. Rozwścieczona Bell wraz z Ellard i innymi przyjaciółmi w odpowiedzi zaplanowała atak na Reenę.

Wstrząsające kulisy śmierci Reeny Virk

14 listopada 1997 roku nastolatki zwabiły Virk pod most Craigflower Bridge w pobliżu Shoreline School w Saanich. Bell zgasiła zapalonego papierosa na czole dziewczyny i rozpoczęła tak masowe pobicie 14-latki. Ellard miała uderzyć Virk pięścią w twarz, podobnie zachowały się inne obecne tam osoby, a także jeden z chłopaków w grupie Warren Glowatski.

Bicie ustało kilka minut później. Oszołomieni gapie nie zaoferowali pomocy Reenie, która leżała zakrwawiona i zapłakana w błocie, a następnie zaczęła zataczać się po moście, aby wrócić do domu. Ellard i Glowatski podążyli za nią i chwilę później zaczęli ponownie ją bić, między innymi uderzając jej głową o pień drzewa. Ellard przyznała się później do przeciągnięcia nieprzytomnej dziewczyny do pobliskiego kanału wodnego.

Śledczy znaleźli ciało Reeny nieco ponad tydzień później, 22 listopada 1997 roku. Koroner ustalił, że oficjalną przyczyną jej śmierci było utonięcie. Zarówno Ellard, jak i Glowatski zaprzeczyli, jakoby trzymali głowę Reeny w wodzie.

Skazanie winnych za zabójstwo Reeny Virk. Co robią dziś Ellard i Glowatski?

Policja ostatecznie aresztowała w sprawie osiem osób. Sześć z nich, w tym Bell, zostało skazanych za napaść na tle rabunkowym. Otrzymali oni kary od 60-dniowych wyroków warunkowych do jednego roku w areszcie dla nieletnich. 16-letni Glowatski i 15-letnia Ellard byli natomiast sądzeni jako dorośli ze względu na powagę ich przestępstwa. Obydwoje zostali ostatecznie skazani za morderstwo drugiego stopnia odpowiednio w 1999 i 2000 roku.

41-letnia teraz Ellard wyszła na wolność w 2023 roku z zastrzeżeniem, że musi poddać się leczeniu psychiatrycznemu. Będąc w więzieniu wzięła ślub z kolegą zza krat Darwinem Dorozanem. Razem mają dwójkę dzieci, jednak nie są już razem i Ellard ma zakaz kontaktowania się z byłym mężem.

Glowatski, obecnie 43-latek, nawiązał z kolei niespodziewanie bliską relację z rodzicami Reeny, jeszcze podczas pobytu w więzieniu. W czerwcu 2007 roku wyszedł na wolność w ramach zwolnienia warunkowego, a na sali obecni byli rodzice zabitej dziewczyny, którzy po ogłoszeniu wyroku uścisnęli mu dłoń.

Serial „Most zbrodni”

Serial „Most zbrodni” opisuje sprawę zabójstwa Reeny Virk oczami samej Rebeki Godfrey (w tej roli Riley Keough) i lokalnej policjantki, w którą wcieliła się Lily Gladstone. Wszystkie osiem odcinków obejrzycie od 10 lipca w Polsce na platformie Disney+.

