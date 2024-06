Prestiżowy portal wyłonił najlepsze miniseriale Max. Nie mają sobie równych

Miniseriale w ostatnich latach zyskują sporą popularność. Dla współczesnego widza, który często nie ma czasu na śledzenie długich serii, jest to idealny pomysł na rozrywkę – cała historia zamyka się w kilku odcinkach i można ją pochłonąć w jeden wieczór. Tego typu serie, żeby jednak przyciągnąć widzów, muszą być na najwyższym poziomie. I w tym prym wiedzie od wielu lat HBO Max, które ostatnio przemianowane zostało na Max.

Portal „Vulture” stworzył listę najlepszych miniseriali, jakie znaleźć możemy na Max. My wyłoniliśmy z tego zestawienia tylko te tytuły, które są dostępne na platformie w Polsce. Sprawdźcie, czy znajdziecie wśród tych propozycji coś, co was zainteresuje.

Najlepsze miniseriale na Max

„Tsunami: Po katastrofie”

Ian i Susie są młodą, pochodzącą z Wielkiej Brytanii parą, która poszukuje swojej sześcioletniej córeczki zabranej przez falę tsunami. Kim nie ustaje w poszukiwaniach swojego męża i syna. Pomaga jej w tym Adam, młodszy syn, który nie potrafi pogodzić się ze stratą.

To tylko część bohaterów nakręconego z ogromnym rozmachem miniserialu HBO. Inspirowana przez prawdziwe historie opowieść o ludziach, którym udało się przeżyć jedną z najtragiczniejszych klęsk żywiołowych dzisiejszych czasów.

„Empire falls”

Gwiazdorska adaptacja bestsellerowej, nagrodzonej Pulitzerem, powieści Richarda Russo. Obraz małego miasteczka, Empire Falls w stanie Maine, które ma swoją wielką historię. Główny bohater, 40-letni Miles Roby prowadzi tam najpopularniejszy bar o nazwie Empire Grill. Boryka się także z problemami rozwodowymi, utyskującym ojcem, prowokującym kłopoty młodszym bratem i nastoletnią córką.

„To wiem na pewno”

Rodzinna saga przedstawiająca dwie równolegle historie życia identycznych braci bliźniaków (w tej podwójnej roli Mark Ruffalo). W opowieściach tych przeplatać się będą zdrada, poświęcenie i przebaczenie, a wszystko na tle Ameryki XX wieku.

„Dziecko”

Mroczne i jednocześnie zabawne spojrzenie na macierzyństwo z perspektywy kobiety, która nie chce być matką. Kontrolujące, ale też niesamowicie urocze dziecko zmienia życie głównej bohaterki Natashy w surrealistyczny horror.

„Pięć dni. Zniknięcie”

Żona i dwoje dzieci Matta znikają bez śladu. Policja rozpoczyna dochodzenie, a bliscy zaginionych usiłują uporać się z rodzinnym dramatem oraz natrętnymi dziennikarzami.

„Dom Saddama”

Odsłona prywatnego świata Saddama Husajna i bliskich mu ludzi w pasjonującym serialu przybliżającym lata świetności i upadku jednego z najbardziej znaczących ludzi, którzy mieli wpływ na najnowszą historię.

„Od nowa”

Życie odnoszącej sukcesy terapeutki z dnia na dzień wywraca się do góry nogami.

„Outsider”

Błyskotliwy detektyw prowadzi śledztwo w sprawie makabrycznego morderstwa chłopca oraz tajemniczych okoliczności tej nietypowej sprawy.

„Spisek prochowy”

Anglia, XVII wiek. Grupa zamachowców planuje wysadzić pałac królewski i zabić króla Jakuba I.

„Hydraulicy z Białego Domu”

E. Howard Hunt i G. Gordon Liddy przypadkowo doprowadzają do obalenia prezydentury Nixona, którą gorliwie próbowali chronić.

„Miasto niedźwiedzi”

Podczas meczu hokeja, który jest ostatnim żródłem nadziei mieszkańców miasteczka, młoda dziewczyna pada ofiarą przemocy.

„Pani Fletcher”

Samotna kobieta w średnim wieku po wyjeździe syna na studia zaczyna odkrywać swoją seksualność.

„Nasi chłopcy”

Oparty na faktach, dziesięcioodcinkowy serial obyczajowy HBO przedstawiający wydarzenia, które doprowadziły do wybuchu konfliktu w Strefie Gazy.

„Mozaika”

Słynna autorka i ilustratorka książek dla dzieci pewnego dnia znika w tajemniczych okolicznościach.

„Sceny z życia małżeńskiego”

Telewizyjna adaptacja filmu Ingmara Bergmana o rozpadającym się małżeństwie.

„Dochodzenie”

Kopenhaski wydział zabójstw otrzymuje zadanie rozwikłania zagadki śmierci szwedzkiej dziennikarki.

„Ogrodnicy”

Oparty na prawdziwych wydarzeniach serial Ogrodnicy (Landscapers) przedstawia niezwykłą historię miłości Susan (Olivia Colman) i Christophera Edwardsów (David Thewlis), pozornie zwykłej brytyjskiej pary. Oboje stają się głównymi podejrzanymi w sprawie o morderstwo, kiedy policja odkrywa dwa ciała zakopane w ogrodzie ich domu w Nottingham.

„Dzień trzeci”

Bohaterem serialu jest Sam, który trafia na położoną u wybrzeży Wielkiej Brytanii wyspy. Odnajduje tam odizolowanych od świata mieszkańców, którzy praktykują dziwne rytuały. Sam ulega ich wpływom i na wierzch zaczynają wypływać jego traumy z przeszłości. Kiedy zaciera się u niego granica pomiędzy jawą i snem, jego zachowanie sprawia, że zaczyna zagrażać życiu tubylców.

„Ostre przedmioty”

Dziennikarka zmagająca się z trudną przeszłością wraca do swojego rodzinnego miasteczka, aby napisać artykuł o morderstwie dwóch dziewczynek, które miało tam miejsce.

„Tacy właśnie jesteśmy”

Opowieść o dorastaniu dwójki amerykańskich dzieciaków w bazie wojskowej USA we Włoszech.

„Miasto jest nasze”

Produkcja opowiada o kulisach powstania i upadku elitarnej jednostki policji w Baltimore – miasta, w którym wojna z narkotykami i masowe aresztowania tuszowały bezczynność i bezkarność służb.

„Pacyfik”

Prawdziwa historia trzech żołnierzy Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, którzy walczą z Japończykami na wyspach Pacyfiku podczas II Wojny Światowej.

„Irma Vep”

Amerykańska gwiazda filmowa przyjeżdża do Francji, żeby wcielić się w rolę Irmy Vep we współczesnej adaptacji klasyka francuskiego kina niemego „Les Vampires”. Aktorka zaczyna za bardzo utożsamiać się ze swoja bohaterką.

„Długa noc”

Nowy Jork. Po nocy spędzonej na imprezowaniu z nieznajomą kobietą mężczyzna budzi się przy jej zwłokach i zostaje oskarżony o morderstwo.

„Kto się odważy”

Akcja serialu toczy się w latach osiemdziesiątych w USA. W Yonkers, położonym w stanie Nowy Jork średniej wielkości mieście, stanowisko burmistrza obejmuje młody Nick...

„Spisek przeciwko Ameryce”

Żydowska rodzina z Newark jest świadkiem politycznego sukcesu Charlesa Lindbergha.

„Kompania braci”

Losy Kompanii E, 506 pułku piechoty spadochronowej, 101 Dywizji Powietrznodesantowej Armii USA opowiedziane z perspektywy tych, którzy przeżyli drugą wojnę światową.

„Z ziemi na Księżyc”

Historia najważniejszych osiągnięć amerykańskiego przemysłu kosmicznego, opowiedziana z perspektywy ludzi, którzy zaangażowani są w pracę NASA.

„Mare z Easttown”

Detektyw z małego miasteczka w Pensylwanii prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa równocześnie starając się, aby jej życie się nie rozpadło.

„Mogę cię zniszczyć”

Młoda kobieta próbuje poskładać swoje życie na nowo, po tym jak odkrywa wydarzenia pewnej nocy.

„Olive Kitteridge”

Obraz dorosłego życia nauczycielki z małego miasteczka.

„Watchmen”

Osadzona w alternatywnym świecie historia, w której zamaskowani strażnicy – superbohaterowie – wyjęci są spod prawa.

„Generation Kill: Czas wojny”

Rok 2003, początek amerykańskiej inwazji na Irak. Do prowadzącego natarcie batalionu rozpoznawczego Korpusu Piechoty Morskiej dołącza reporter, mający dokumentować przebieg walk i życie żołnierzy.

„Mildred Pierce”

Rozwiedziona i samotna matka Mildred Pierce decyduje się otworzyć restaurację.

„Czarnobyl”

Po wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu ratownicy poświęcają zdrowie i życie, by ratować Europę przed skutkami katastrofy.

„Anioły w Ameryce”

Losy ludzi, którzy walczą nie tylko ze śmiertelną chorobą, ale i z otaczającą ich rzeczywistością lat 80. w Nowym Jorku. Poszukują oni odpowiedzi na pytania dotyczące sensu życia, istoty śmierci oraz zbawienia.

Czytaj też:

Dwie duże platformy streamingowe ogłosiły partnerstwo. Co to oznacza dla subskrybentów?Czytaj też:

Netflix z głośnymi premierami. Tego nie chcesz w tym tygodniu przegapić