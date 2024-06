To oglądają Polacy na Netflix. Długo wyczekiwany serial pobije rekord „Szkoły dla elity”?

Listę najlepszych seriali na Netflix w tym tygodniu zdominował hiszpański tytuł, który ma wszelkie predyspozycje do tego, aby przebić popularnością „Szkołę dla elity” czy nawet „Dom z papieru”. Wysoko utrzymuje się także tytuł z Benedictem Cumberbatchem w głównej roli, który zadebiutował w ostatnich dniach oraz kolejna odsłona popularnej sagi o Bridgertonach.

To już także kolejny tydzień, w którym polski serial zajmuje świetne miejsce na liście najchętniej oglądanych na platformie. Poza tym powrócił hit o lekarzach, który z pewnością zostanie na liście na dłużej, kusząc zarówno oddanych widzów, jak i nowych fanów.

Na liście TOP 10 filmów na Netflix od kilku dni utrzymują się aż trzy polskie produkcje. Jedna z nich zajmuje nawet zaszczytne, pierwsze miejsce.

Co Polacy najchętniej oglądali w ostatnich dniach na Netflix? Przejrzyj listy TOP 10 filmów i seriali!

Najchętniej oglądane na Netflix w Polsce seriale i filmy

TOP 10 seriali

10. „Monster High”

Życie przybiera nieoczekiwany obrót, gdy Clawdeen, która jest człowiekiem, odkrywa Straszyceum – szkołę, w której wszystko jest możliwe.

9. „Diabelski taniec. Sekta 7M z TikToka”

Gdy tancerze z TikToka dołączają do firmy menedżerskiej i powiązanego z nią kościoła, na światło dzienne wychodzą niepokojące szczegóły dotyczące jej założyciela.

8. „Hitler i naziści. Sąd nad złem”

Dokument o dojściu Adolfa Hitlera i nazistów do władzy, ich rządach i rozliczeniu – od czasów przed II Wojną Światową, przez Holokaust, aż po procesy norymberskie.

7. „Kicia Kocia”

Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.

6. „Krucjata”

Komisarz Jan Góra próbuje rozwikłać zagadkę serii zabójstw i porwań ludzi z pierwszych stron gazet. Wkrótce okazuje się, że kolejne odsłony doskonale zaplanowanej akcji „terrorystów” coraz bardziej koncentrują się wokół niego samego, a „swoim” nie można już ufać.

5. „Szpital New Amsterdam”

Nade wszystko ceniący niezależność dr Max Goodwin zostaje dyrektorem najstarszego szpitala w USA. Teraz każdy dzień to nowa rewolucja – dla dobra pacjentów.

4. „Bridgertonowie”

Ośmioro zżytego ze sobą rodzeństwa z rodziny Bridgertonów szuka szczęścia i miłości wśród wyższych sfer Londynu.

3. „Geek girl”

Harriet marzy jedynie o tym, by wtopić się w tłum. Kiedy jednak odkrywa ją topowy agent mody, przekonuje się, że niektórym pisane jest się wyróżniać.

2. „Eric”

Vincent, znany nowojorski lalkarz oraz twórca popularnego programu telewizyjnego dla dzieci „Good Day Sunshine”, nie może pogodzić się z utratą syna Edgara oraz stopniowo popada w coraz głębszą rozpacz. Przepełniony nienawiścią do siebie i poczuciem winy, postanawia ożywić w telewizji niebieską lalkę potwora o imieniu ERIC z rysunków syna, przekonany, że dzięki temu Edgar wróci do domu.

1. „Dość milczenia”

Alma ma 17 lat i niedługo kończy liceum. Greta i Nata to jej dwie najlepsze przyjaciółki. Znają się od dziecka, razem chodzą na imprezy i wszystkie muszą się mierzyć z typowymi dla nastolatek problemami, jak poczucie wyobcowania, zazdrość, konflikty z rodzicami, a nawet toksyczne związki… Ale kiedy na profilu @Iam_colemanmiller pojawia się zdjęcie z podpisem: „To ja dzień przed tym, jak zostałam zgwałcona”, normalność znika i nic nie jest już takie jak dawniej. Jak i kiedy doszło do napaści? Kto prowadzi profil? Ile prawdy jest w tym oskarżeniu i kto naprawdę jest tu ofiarą?

TOP 10 filmów

10. „Giganci ze stali”

Charlie, zajmujący się organizowaniem nielegalnych bitew robotów, odkrywa, że ma 11-letniego syna. Chłopak przekonuje ojca do wzięcia udziału w mistrzostwach walk cyborgów.

9. „Atlas”

Nieufna wobec AI bystra analityczka antyterrorystka odkrywa, że może ona być jej jedyną szansą, gdy misja schwytania zbuntowanego robota nie idzie zgodnie z planem.

8. „Ofelia”

„Hamlet” widziany oczami Ofelii, czyli tragedia Williama Szekspira opowiedziana przez jedną z głównych bohaterek tegoż dramatu.

7. „Magic Mike. Ostatni taniec”

Emerytowany striptizer Magic Mike poznaje milionerkę, która wabi ofertą nie do odrzucenia i zabiera go ze sobą do Londynu.

6. „Spadek za wszelką cenę”

Po sukcesie filmu „Rodzina nie ma ceny” rodzina Delle Fave rozpoczyna nową przygodę na Minorce. Chodzi im o ochronę babci (i wysokiego spadku, jaki może pozostawić) przed cwanym Nunzio, który uwiódł starszą panią i ma zamiar ją poślubić, zabrać do Ameryki Południowej i kto wie, może nawet sprawić, że zniknie w odmętach Amazonki. Anna wciąga męża i dzieci w swój szalony plan ocalenia matki — czyli zabicia jej męża kilka dni przed ślubem!

5. „Chrzciny”

Grudzień, 1981 rok. Marianna, gorliwa katoliczka, postanawia wykorzystać rodzinną uroczystość – chrzciny najmłodszego wnuka, do pojednania swoich skłóconych od lat dzieci. Nieoczekiwanie przeszkodzi jej w tym generał Jaruzelski, który ogłasza tego dnia stan wojenny.

4. „Godzilla. Minus One”

Japonia po wojnie straciła niemal wszystko. Czy wyniszczony kraj zdoła przetrwać atak Godzilli?

3. „Za duży na bajki 2”

W trakcie letniej wyprawy w Tatry Waldek odkrywa, że jego ojciec mieszka w okolicy i postanawia go odnaleźć. Wraz ze Staszkiem wyruszają na poszukiwania, podczas gdy Delfina musi dochować tajemnicy i ukryć prawdę o zniknięciu chłopców.

2. „Rekiny w Sekwanie”

Aby ocalić Paryż przed rzezią, pogrążona w żałobie badaczka musi zmierzyć się ze swoją tragiczną przeszłością, gdy w Sekwanie pojawia się ogromny rekin.

1. „Kolory zła: Czerwień”

Gdy morze wyrzuca ciało młodej dziewczyny na brzeg Trójmiejskiej plaży, ambitny prokurator odkrywa, że okoliczności przypominają zbrodnię sprzed piętnastu lat. Kiedy jego przełożony zabrania ponownego otwarcia zamkniętej sprawy, mężczyzna nawiązuje współpracę z matką ofiary – sędzi zmagającej się z odbudowaniem swojego życia po utracie córki. Duet, zjednoczony determinacją w dążeniu do odkrycia prawdy, rozpoczyna niebezpieczne śledztwo, które prowadzi do jednego z nadmorskich klubów i powiązanego z nim lokalnego półświatka.

Czytaj też:

Wielki hollywoodzki hit trafi na Netflix! Premiera już w ten weekend!Czytaj też:

10 najlepszych thrillerów ostatnich miesięcy na Netflix. W Polsce biły rekordy