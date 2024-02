Trzymający w napięciu serial „Typ: Zabójca” już na HBO Max. O czym jest?

Co by było, gdyby twój prześladowca był jedyną osobą, która może uratować ci życie? W takiej sytuacji znajduje się Ingrid Lewis, bohaterka nowego serialu „Typ: Zabójca”. Produkcja trafiła na platformę HBO Max w piątek 23 lutego i można już obejrzeć wszystkie sześć odcinków.

„Typ: Zabójca”. O czym jest?

Serial „Typ: Zabójca”, oparty na książce Jane Casey, przedstawia wielowymiarową relację między wpływową prawniczką Ingrid Lewis a jej klientem Johnem Websterem, odnoszącym sukcesy biznesmenem.

Twórcy pokazują jak ich relacja rozwija się na przestrzeni czasu, sięga elektryzującej przeszłości i odżywa w teraźniejszości. Jak to wszystko się zaczęło?

Ingrid reprezentowała Webstera w sądzie, gdy został oskarżony o prześladowanie swojej byłej dziewczyny i wygrała proces. Sprawy skomplikowały się, kiedy prawniczka i jej klient potajemnie uwikłali się w związek. Gdy Ingrid chciała go zakończyć wbrew woli Webstera, jej świat nieodwracalnie się zmienił.

Współcześnie, kiedy Ingrid w końcu staje na nogi, dochodzi do tragedii. Koleżanka i mentorka Ingrid, Belinda, zostaje potrącona na ruchliwej londyńskiej ulicy. Wbrew przekonaniom policji, Ingrid podejrzewa, że nie był to wypadek. Osamotniona i zagubiona bohaterka nie ma pojęcia, do kogo może się zwrócić.

To nie koniec komplikacji! W życiu Ingrid ponownie pojawia się Webster. Mężczyzna twierdzi, że ktoś chce ją zabić i tylko on może ją ochronić. Ale czy Ingrid może mu zaufać? W miarę jak rośnie liczba ofiar, kobieta stara się odkryć kto jest zabójcą i ocalić swoje życie.

W obsadzie znaleźli się: Emma Appleton (Ingrid Lewis), Colin Morgan (John Webster), Elliot Barnes-Worrell (Mark Orpen), Kerr Loga (DS Luke Nash), Sara Powell (Belinda Grey), Olivia D’Lima (Suzanne), Nicholas Rowe (Angus Grey), Sophie Stanton (DJ Jill Winstanley) i inni.

Seriale z największymi gwiazdami na HBO Max

Platforma HBO od lat przyciąga duże nazwiska do swoich produkcji. Tak było między innymi z serialem „Ostre przedmioty” na podstawie bestsellerowej powieści. W serii obok głównej bohaterki, granej przez Amy Adams, oglądać mogliśmy ekranową diwę Patricię Clarkson.

Wymieniając serie, przy których z HBO współpracowali znani aktorzy i okazały się ulubionymi wśród widzów, nie może zabraknąć „Wielkich kłamstewek”. W serii zgodziły się zagrać Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Zoe Kravitz, Alexander Skarsgard, Laura Dern, Shailene Woodley, a nawet Meryl Streep.

Warto też przypomnieć dwa inne seriale – „To wiem na pewno” i „Od nowa”. W pierwszej produkcji podwójną rolę zagrał Mark Ruffalo, a w drugiej pojawili się Nicole Kidman i Hugh Grant.

Niebawem na HBO Max pojawi się też serial „Reżim”, w którym zagra, znana też z „Mare z Easttown”, Kate Winslet.

Czytaj też:

HBO Max nie zwalnia tempa. Ogłosiła nowy miniserial „Sympatyk” z Robertem Downeyem Jr.Czytaj też:

Mateusz Damięcki napisał list otwarty do Netfliksa. „Nie lubię, jak się mnie robi w chu…ligana”