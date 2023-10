Jakubik w „Informacji zwrotnej” Żulczyka. Mamy zwiastun

Już 15 listopada 2023 roku w serwisie Netflix pojawi się serial na podstawie powieści Jakuba Żulczyka pt. „Informacja zwrotna”. W roli głównego bohatera – Marcina Kani – widzowie zobaczą Arkadiusza Jakubika, natomiast jego syna Piotrka zagra Jakub Sierenberg.

Serial opowiada historię uzależnionego od alkoholu muzyka rockowego, który musi odnaleźć swojego syna. Artysta wyrusza w szaloną podróż w najciemniejsze zakamarki Warszawy i ludzkiej psychiki. To opowieść o poszukiwaniu sprawiedliwości i wewnętrzna próba odkupienia własnych win.

Galeria:

Arkadiusz Jakubik w „Informacji zwrotnej” Jakuba Żulczyka

Ekranizacja „Informacji zwrotnej” Jakuba Żulczyka

Reżyserem tej historii o wewnętrznych zmaganiach, rozpaczliwym poszukiwaniu prawdy, przytłaczającej bezsilności i odkupieniu jest Leszek Dawid, a autorem scenariusza – Kacper Wysocki.

Rezyser LEszek Dawid nie ukrywał, że ekrajizacja tak popularnej książki była wyzwaniem. – Bestseller Kuby Żulczyka „Informacja zwrotna” to angażująca intryga i wyraziste postaci z Marcinem Kanią na czele. To świetny, a zarazem wymagający materiał do adaptacji. Netflix zostawił nam całkowitą swobodę twórczą w tej kwestii, a warunki produkcyjne pozwoliły pracować nad serialem z dużą starannością. Wierzę, że oddajemy widowni wciągający tytuł, w którym na bazie kryminalnej intrygi opowiadamy angażującą emocjonalnie historię człowieka mierzącego się z prawdą o sobie – zdradził.

Jakub Żulczyk natomiast podkreślił, że nakręceniu tej książki zależało mu szczególnie. – Cieszę się, że widzowie będą mogli zobaczyć ciemną stronę Warszawy w serialu, tak, jak ja widziałem ją w wyobraźni, przelewając historię Marcina Kani na papier. Sądzę, że ta produkcja trafi w gusta fanów mrocznych, realistycznych opowieści pełnych nieoczekiwanych zwrotów akcji – podsumował pisarz.

Premiera „Informacji zwrotnej” już 15 listopada 2023 roku na Netflix.

