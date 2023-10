„The Crown” powraca z 6. sezonem. Wypadek księżnej Diany w zwiastunie

Oficjalny zwiastun 1. części finałowej serii serialu „The Crown” ujrzał dziś światło dzienne – witając z powrotem obsadę wcielającą się w postaci z rodziny królewskiej, które Peter Morgan stworzył po raz pierwszy w 2016 roku.

Część 1. zadebiutuje na Netflix 16 listopada. Pierwsze cztery odcinki nowego sezonu przedstawiają rozkwitający związek księżnej Diany i Dodiego Fayeda, tuż przed tragicznym w skutkach wypadkiem samochodowym.

„The Crown”. Co w nowym sezonie?

Podczas swojego pierwszego lata jako rozwiedziona para, książę Karol i księżna Diana spędzają zupełnie odmienne wakacje ze swoimi synami.

Diana jest zapraszana przez Fayedów na południu Francji, dając młodym książętom przedsmak luksusowych jachtów, gier wideo i wieczorów filmowych, natomiast Karol trzyma się tradycji w Balmoral. Porównania tych dwóch różnych światów przedostają się do prasy, będąc jednocześnie podsycane przez zagorzałych paparazzi i niektórych członków królewskiego zespołu prasowego.

Gdy życie na jachcie i ciągła kontrola mediów tracą na atrakcyjności, Diana pragnie zobaczyć swoich chłopców, którzy wrócili do Balmoral. Podczas podróży do Paryża sprawy przybierają tragiczny obrót, za sprawą wzmożonego i agresywnego pościgu mediów.

Po ogłoszeniu wiadomości o śmiertelnym wypadku samochodowym Diany i Dodiego, ogromna fala publicznego żalu zaskakuje królową. Fala uderzeniowa przetacza się przez Pałac, a Al Fayed również przeżywa stratę swojego ukochanego syna. Ma nadzieję, że wspólna żałoba zbliży go do rodziny królewskiej, zamiast tego czuje się coraz bardziej odrzucony.

Kto w obsadzie 6. sezonu „The Crown”?

W części pierwszej 6. sezonu „The Crown” Elizabeth Debicki ponownie wcieli się w rolę księżnej Diany u boku Dominika Westa w roli księcia Karola. Imelda Staunton kontynuuje swoje panowanie jako królowa Elżbieta II u boku Jonathana Pryce'a (księcia Filipa) i Lesley Manville (księżniczki Małgorzaty). Powracają także Salim Daw (Mohamed Al Fayed) i Khalid Abdalla (Dodi Fayed). Debiutują Rufus Kampa (Książę William) i Fflyn Edwards (Książę Harry).

W drugiej części serialu w role księcia Williama i księcia Harry'ego wcielą się Ed McVey i Luther Ford. Dołączy do nich Meg Bellamy w roli Kate Middleton. Będą to debiutanckie role trójki aktorów.

Zobaczcie, jak wyglądają bohaterowie i co do powiedzenia mają o nich aktorzy, wcielający się w te role.

Galeria:

„The Crown”, sezon finałowy. Aktorzy o bohaterach, których grają

„The Crown” 6. sezon. Kiedy premiera drugiej części?

Drugą część 6. sezon serialu „The Crown” zobaczymy na Netflix 14 grudnia.

Sukces serialu „The Crown”

„The Crown” to wielokrotnie nagradzany serial Netflix. Od premiery serialu w 2016 roku produkcja zdobyła kilkadziesiąt najbardziej prestiżowych nominacji i nagród, w tym m.in.: 10 nominacji do Złotych Globów (i 4 statuetki), 69 nominacji do Emmy (z czego 21 nagród przypadło na pierwsze cztery sezony), a także 15 nominacji do nagród BAFTA i nie tylko.

