Nie tylko „Sex Education”. Lista wszystkich nowości tego tygodnia na Netflix

„Czarny notes”

Gdy jego syn zostaje wrobiony w porwanie, pogrążony w żałobie diakon postanawia sam wymierzyć sprawiedliwość i rusza do walki ze skorumpowaną policją.



„Mali agenci: Armagedon”

Gdy twórca gier wypuszcza w świat potężnego wirusa komputerowego, dzieci dwójki tajnych agentów muszą połączyć siły, aby uratować rodziców i cały świat.



„Miłość jest ślepa”, sezon 5.

Nick i Vanessa Lachey przeprowadzają eksperyment społeczny, w którym samotni mężczyźni i kobiety szukają miłości i zaręczają się, zanim spotkają się twarzą w twarz.



„Kengan Ashura”

Ohma Tokita wkracza do świata, w którym korporacyjne spory rozstrzyga się za pomocą walk gladiatorów. Pieniądze nie są ważne. Dla niego liczy się walka i wygrana.



„Scissor Seven”, sezon 4.

Próbujący odzyskać wspomnienia nieudolny fryzjer-zabójca oraz jego nożyczki trafiają w sam środek walki o władzę pomiędzy rywalizującymi frakcjami.



„Sex Education”, sezon 4.

Po zamknięciu liceum Moordale Otis i Eric muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości — w Cavendish Sixth Form College. Otis denerwuje się perspektywą założenia nowej kliniki, a Eric modli się, aby znów nie dołączyli do przegrywów. Ale w Cavendish wszyscy uczniowie z Moordale przeżywają szok kulturowy — sądzili, że to oni są postępowi, tymczasem ta szkoła to zupełnie inny poziom. Codziennie na dziedzińcu ćwiczy się jogę, na topie jest zrównoważony rozwój, a najpopularniejsi uczniowie to ci… mili?! Viv jest w szoku po zderzeniu z nowym podejściem, w którym to uczniowie mają decydujący głos i nie ma wyścigu szczurów. Jackson z kolei nie może zapomnieć o Cal. Aimee próbuje czegoś nowego, decydując się na egzaminy ze sztuki, a Adam zastanawia się, czy tradycyjna edukacja jest dla niego. Tymczasem Maeve realizuje swoje marzenia na prestiżowym Wallace University, gdzie uczy ją kultowy pisarz Thomas Molloy. Otis wciąż do niej wzdycha, przy okazji mierząc się z nowymi wyzwaniami: już nie jest jedynym dzieckiem w domu ani jedynym terapeutą w kampusie…



„Hard Broken”

Libański dramat telewizyjny opowiada o tragicznym morderstwie, które zmienia życie zgranej grupy.



„Kountry Wayne: A Woman's Prayer”

Komik Kountry Wayne przedstawia porywający stand-up o życiu ojca 10 dzieci, o tym, jak sprawdzić, czy kobieta cię lubi i dlaczego utrzymuje szczerą relację z Jezusem.



„Święty od drugich szans”

Mike Veeck dorastał w cieniu swojego ambitnego ojca Billa Veecka, właściciela Baseball Hall of Fame. Veeckowie zyskali ogromną sławę w świecie zawodowego baseballu z powodu rozrywek, które wprowadzili na boiskach, takich jak wydarzenia z nagrodami, wieczory tematyczne, fajerwerki i nie tylko. Ale wszystko gwałtownie się skończyło, gdy Mike storpedował karierę swojego ojca. Odsunięty od swojego ulubionego sportu młody Veeck spędził wiele lat, próbując odbić się od dna i odkupić swoje winy. Gdy otrzymał niepokojące wieści, jego droga ku odzyskaniu rodzinnego dziedzictwa stała się okazją, by lepiej docenić swoją rodzinę.



„My little Pony: Zmieniaj świat”, rozdział 5.



Ponownie witamy w Equestrii – krainie pełnej kucykowej magii. Gdy są z nami Zipp, Sunny, Izzy, Pipp i Hitch, przygoda czeka za rogiem!

