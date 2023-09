8 nowych i dobrych seriali na Netflix. To warto obejrzeć

„Ukochane dziecko”



Sześcioodcinkowy miniserial oparty na powieści Romy’ego Hausmana pod tym samym tytułem.

Lena mieszka w całkowitym odosobnieniu w dobrze strzeżonym domu wraz z dwójką innych dzieci, Hannah i Jonathanem. Jedzą posiłki, chodzą do toalety i kładą się spać o ściśle wyznaczonych godzinach. Gdy tylko do pokoju wchodzi on, ustawiają się w rzędzie, by pokazać dłonie. Robią wszystko, co im każe… aż pewnego dnia dziewczynie udaje się uciec. Po niemalże śmiertelnym wypadku trafia do szpitala, gdzie towarzyszy jej Hannah.

„Ukochane dziecko” zaczyna się od tego, na czym tradycyjne thrillery zwykle się kończą — wybawienia. Jednak prawdziwy koszmar rozpoczyna się dopiero wraz z przybyciem rodziców Leny do szpitala tej samej nocy. Przez prawie 13 lat rozpaczliwie poszukiwali oni swojej zaginionej córki…



„Ciało w ogniu”



W maju 2017 r. na terenie zbiornika Foix w okolicach Barcelony zostaje znaleziony spalony wrak samochodu ze zwęglonymi szczątkami policjanta Pedro (José Manuel Poga) w środku.

Odkrycie szybko wzbudza zainteresowanie opinii publicznej, zwłaszcza gdy w toku śledztwa ujawnione zostają toksyczne powiązania, oszustwa, przemoc i skandale seksualne z udziałem ofiary oraz dwojga innych policjantów: partnerki Pedro, Rosy (Úrsula Corbero), i jej byłego chłopaka Alberta (Quim Gutiérrez).



„Infamia”



Po latach życia w Wielkiej Brytanii, nastoletnia Romka Gita i jej rodzina wracają się do rodzimej Polski. Po powrocie, dziewczyna próbuje odnaleźć siebie i odkrywa swoje pasje, jednocześnie prowadząc życie regularnej siedemnastolatki. Jednak kiedy się zakocha, będzie musiała balansować między współczesnym światem nastolatków a tradycyjnymi rodzinnymi zasadami.



„Kim jest Erin Carter?”



Spokojne życie pewnej Brytyjki w Barcelonie wymyka się spod kontroli, gdy napad z bronią w ręku w supermarkecie ujawnia jej sekret i brutalną przeszłość.



„Zabić ból”



Fabularyzowany dokument „Zabić ból” opowiada o przyczynach i konsekwencjach amerykańskiego kryzysu opioidowego. Miniserial przedstawia historie sprawców, ofiar i poszukiwaczy prawdy, których życie na zawsze zmieniło się po wynalezieniu oksykodonu. To studium przestępstwa, odpowiedzialności i systemów, które wielokrotnie zawiodły setki tysięcy Amerykanów, na podstawie książki Barry’ego Meiera „Zabić ból. Imperium oszustwa i kulisy epidemii opiatowej w USA” oraz artykułu Patricka Raddena Keefe’a „The Family That Built an Empire of Pain” z magazynu New Yorker.

Producentami wykonawczymi serialu są Eric Newman, Peter Berg, Alex Gibney oraz showrunnerzy i twórcy — Micah Fitzerman-Blue i Noah Harpster. W rolach głównych wystąpili Uzo Aduba, Matthew Broderick, Taylor Kitsch, Dina Shihabi i West Duchovny.



„Awantura”



Serial rozpoczyna się od incydentu przemocy drogowej między dwojgiem obcych sobie ludzi. Skory do kłótni pracownik fizyczny Danny Cho (Steven Yeun) popada w konflikt z Amy Lau (Ali Wong) — wiodącą wystawne życie kobietą sukcesu. W kolejnych odcinkach tego poruszającego i obfitującego w czarny humor serialu spór między nimi się zaognia, ukazując historię ich życia i związków.



„Dziewczyna w masce”



Kim Mo-mi, zwykła pracownica biurowa, która za dnia ma kompleksy na punkcie urody, a nocami streamuje na żywo, ukrywając się za maską, wikła się w nieprzewidziany incydent, którego następstwem jest dramatyczny zwrot wydarzeń.



„Królowe Djursholm”



„Królowe Djursholm” to serial inspirowany prawdziwymi wydarzeniami o grupie młodych zbuntowanych kobiet, które dokonały serii włamań w latach 90., szukając mocnych wrażeń oraz zemsty na mężczyznach, którzy zaszli im za skórę. Przedstawia obraz świata, w którym jednym przestępstwo uchodzi na sucho, a innym nie.

Jest rok 1995. Świat wkracza w przełomową epokę „girl power”. Lollo, Klara, Frida i Mia to cztery dziewczyny z dobrych rodzin z Djursholmu, które mówią na siebie „Barracuda Queens”, odkąd balowały razem na plaży Barracuda. Pewnego razu, zdesperowane brakiem pieniędzy na pokrycie monumentalnego rachunku za imprezę, wpadają na lekkomyślny pomysł obrabowania domu ich nowej sąsiadki Aminy. Choć im się to nie udaje, Amina okazuje się bardziej skora do dołączenia do gangu niż do ciągania ich po sądach. Wspólnie rozpoczynają istną kampanię włamań do domów ich nieznośnych, bogatych sąsiadów. Za dnia są ambitnymi uczennicami i córkami, a w nocy przeistaczają się w bezwzględne złodziejki szukające mocnych wrażeń, wyzwolenia i zemsty na mężczyznach, którzy zaszli im za skórę. I nie padnie na nie nawet cień podejrzenia… Prawda?Czytaj też:

