Najlepsze miniseriale na Netflix. Idealne na jeden lub dwa wieczory

Na Netfliksie z dnia na dzień jest coraz więcej treści. Nic dziwnego, że czasami wybór jest za duży i subskrybenci czują się przytłoczeni. Warto skorzystać z naszej listy podpowiedzi – te miniseriale są świetnie oceniane i mają po kilka odcinków. Sprawdź, czy znajdziesz coś dla siebie!

„Zła weganka: Historia sławy, oszustwa i ucieczki”

Słynna restauratorka i celebrytka, niegdyś okrzyknięta królową wegańskiej kuchni, staje się uciekinierką, gdy znika z mężczyzną, który wyłudził od niej fortunę, przekonując ją, że może spełnić każde jej marzenie: od sukcesu w biznesie po uczynienie jej ukochanego pitbulla nieśmiertelnym.





„Kim jest Anna?”

Dziennikarka bada sprawę Anny Delvey, legendy Instagrama, która skradła serca i pieniądze społecznej elity Nowego Jorku.



„Seven Seconds”

W Jersey City zostaje zabity piętnastoletni Afroamerykanin. Gdy policja próbuje zatuszować sprawę, rozpoczyna się poszukiwanie prawdy.



„Niewiarygodne”

Gdy nastolatka mówi, że została zgwałcona, a potem odwołuje zeznania, dwie policjantki starają się ustalić, do czego naprawdę doszło.



„Unorthodox”

Młoda kobieta ucieka z Brooklynu do Berlina przed zaaranżowanym małżeństwem. Jednak przeszłość depcze jej po piętach.





„Las”

W ardeńskiej wiosce dochodzi do zaginięcia szesnastolatki. Kapitanowi policji i miejscowej funkcjonariuszce, która dobrze zna dziewczynę, pomaga tajemnicza samotniczka.





„Gambit królowej”

Mieszkająca w sierocińcu dziewczyna odkrywa swój wielki talent szachowy. Jednocześnie musi walczyć z uzależnieniem.





„Collateral”

Prowadząc śledztwo w sprawie morderstwa dostawcy pizzy, policjantka z Londynu odkrywa siatkę, którą tworzą dilerzy narkotyków, przemytnicy i szpiedzy.



„Procesy w sprawie Gabriela Fernandeza”

Po brutalnym morderstwie chłopca rozpoczyna się proces jego opiekunów i pracowników społecznych. Rodzą się pytania o systemową ochronę dzieci narażonych na przemoc.





Kadr z miniserialu „Sprzątaczka”

Walcząca z biedą i biurokracją samotna matka zostaje sprzątaczką, aby związać koniec z końcem.





„Farmaceuta”

Tragiczna śmierć syna sprawia, że farmaceuta z Luizjany nie cofnie się przed niczym, aby obnażyć mechanizmy, które doprowadziły do kryzysu opioidowego w USA.





„Podglądaczka”

Hakerka Miranda uwielbia podglądać swoją sąsiadkę, prostytutkę Cléo. Jednak gdy ich ścieżki się krzyżują i dochodzi do morderstwa, życie Mirandy na zawsze się zmienia.





„Życie z samym sobą”

Rozczarowany życiem i miłosnymi porażkami mężczyzna poddaje się tajemniczej terapii. Zaraz potem odkrywa, że został zastąpiony lepszą wersją samego siebie.





„Oszust z Tindera”

Podając się za bogatego potentata diamentów, uwodził kobiety w sieci, a następnie wyłudzał od nich miliony dolarów. Teraz niektóre ofiary planują zemstę.





„Wielka woda”

Wrocław, rok 1997. Naukowcy i lokalne władze muszą podjąć szereg niewyobrażalnie trudnych decyzji, gdy do miasta zbliża się potężna fala powodziowa.





„Mścicielka”

Pragnąca zemsty za morderstwo męża kobieta odsłania najgłębiej skrywane i odrażające sekrety swojej małej społeczności.



„Hollywood”

Grupa ambitnych początkujących aktorów i filmowców zrobi niemal wszystko, aby spełnić swoje marzenia o wielkiej karierze.



„Awantura”



Incydent przemocy drogowej między sfrustrowanym pracownikiem fizycznym i niespełnioną bizneswoman wywołuje konflikt, który stopniowo wyciąga z nich to, co najgorsze.



„Nawiedzony dom na wzgórzu”



Rodzina zmaga się z upiornymi wspomnieniami o swoim starym domu i wydarzeniach, które zmusiły ją do jego opuszczenia.



„Bodyguard”



Weteran wojny w Afganistanie zostaje osobistym ochroniarzem brytyjskiej minister spraw wewnętrznych. Agent nie podziela jednak poglądów pani polityk.



„Jak nas widzą”



Pięciu nastolatków z Harlemu zostaje fałszywie oskarżonych o brutalny atak w Central Parku.

