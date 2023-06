Jest zwiastun 2. sezonu „I tak po prostu...”! W taki sposób Carrie znów spotka Aidana

2. sezon serialu, który otrzymał bardzo pozytywne recenzje, mimo wysoko postawionej poprzeczki po „Seksie w wielkim mieście”, zadebiutuje na HBO Max już 22 czerwca. Czekają nas wielkie powroty! Znów na ekranie zobaczymy Aidana Shawa (John Corbett) i jak informowaliśmy już wcześniej cameo zaliczy sama Kim Cattrall w roli uwielbianej Samanty Jones.

Co w zwiastunie 2. sezonu „I tak po prostu.”.?

I tak po prostu nowy zwiastun pokazuje nam zupełnie nowe wcielenie Carrie, która po śmierci Biga próbuje zająć sobie czas zupełnie nowymi aktywnościami. Zaczyna... gotować i dziwi się, że piekarnik może służyć do czegoś więcej niż przechowywanie. Jedno jednak pozostaje niezmienne – wciąż dobrze bawi się ze swoimi przyjaciółkami i kupuje całą masę butów.

Pod koniec prawie 2-minutowego zwiastuna filmu Carrie wysyła e-mail do Aidana Shawa, swojej dawnej miłości. W ujęciu można zobaczyć część wiadomości. „Hej, nieznajomy… Pamiętasz mnie? JEŚLI to nadal jest Twój e-mail, to ja – Carrie. Właśnie myślałem o tobie któregoś dnia… i zastanawiałem się, jak sobie radzisz. Jak się masz?” – pisze główna bohaterka i kończy informacją, że ma nadzieję, iż ostatnie odpowiedź. Wszystko wskazuje na to, że się jej doczekała, ponieważ już w następnej scenie widzimy byłą parę na wspólnej kolacji.

„I tak po prostu”.... Opis 1. sezonu

Akcja serialu „I tak po prostu”... rozgrywa się dwie dekady po finale „Seksu w wielkim mieście”. Na ekran powracają Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) i Charlotte York (Kristin Davis), trzy z czterech głównych bohaterek serii. Teraz, po pięćdziesiątce, trio próbuje znaleźć swoje miejsce w skomplikowanej rzeczywistości życia i przyjaźni. W pierwszym sezonie serialu oprócz stałej obsady oglądać mogliśmy takie gwiazdy jak Sara Ramirez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler i nieżyjący już Willie Garson.

„Seks w wielkim mieście”

„Seks w wielkim mieście” z pewnością zasługuje na miano kultowego. Serial na podstawie bestsellerowej książki Candace Bushnell o tym samym tytule można było oglądać w latach 1998-2004 na HBO. Powstało sześć sezonów składających się w sumie z 94 odcinków. Korzystając z ogromnej popularności produkcji w 2008 oraz 2010 roku nakręcono dwa filmy, w których pokazano dalsze losy pisarki Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), prawniczki Mirandy Hobbes (Cynthia Nixon), właścicielki galerii sztuki Charlotte York (Kristin Davis) oraz specjalistki PR Samanthy Jones (Kim Catrall).

