Netflix ogłosił świetną informację dla fanów serialu „Dyplomatka”

„Dyplomatka” showrunnerki Debory Cahn („Prezydencki poker”, „Homeland”) to współczesny dramat polityczny o transcendencji i trudach wieloletnich relacji między krajami i ludźmi. W rolach głównych występują także David Gyasi, Ali Ahn, Rory Kinnear i Ato Essandoh, a producentami wykonawczymi są Debora Cahn, Janice Williams i Keri Russell.

Jak zareagowali widzowie na wieść o tym, że powstanie 2. sezon serii? W sekcji komentarzy na Facebooku roi się od zadowolonych wpisów. Przy okazji przeczytać można kilka krótkich recenzji, które zachęcić mogą do obejrzenia produkcji. „Serial i główna bohaterka rewelacyjna. Bardzo współczesny i dający do myślenia”; „Całkiem pozytywne zaskoczenie ten serial, zupełnie nieoczekiwanie podoba mi się”; „Jak dla mnie jeden z lepszych seriali w ostatnim czasie”; „Taaaak. Super serial!” – czytamy.

„Dyplomatka”. O czym jest serial?

Kate Wyler (Keri Russell) jest nową ambasadorką USA w Wielkiej Brytanii. Miała lecieć do Afganistanu, bo świetnie radzi sobie w sytuacjach kryzysowych, jednak w zabytkowym domu wychodzi jej to słabiej. Wojna wisi na włosku na jednym kontynencie, a kipi na innym. Kate przyjdzie zażegnywać międzynarodowe kryzysy, zawierać strategiczne sojusze w Londynie i przystosowywać się do bycia w centrum wydarzeń, jednocześnie próbując ocalić małżeństwo z dyplomatą i gwiazdą polityki, Halem Wylerem (Rufus Sewell).

Do tej pory na Netflix oglądać możecie cały pierwszy sezon produkcji, na który składa się 8 odcinków. Data premiery kolejnej odsłony nie została jeszcze ogłoszona.

Czytaj też:

6 nowych tytułów na Netflix. Oto, co warto obejrzećCzytaj też:

Pedro Pascal zagra w nowym „Gladiatorze”? Wszystko, co wiemy