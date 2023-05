Pedro Pascal zagra w nowym „Gladiatorze”? Wszystko, co wiemy

Dziennikarze portalu Deadline, powołując się na własne źródła przekazali, że Pedro Pascal jest już w trakcie ostatecznych negocjacji w sprawie swojej roli w niezatytułowanej jeszcze kontynuacji „Gladiatora”. Jeżeli wszystko się uda, popularny ostatnio aktor dołączy do Paula Mescala, który gra Lucjusza, a także Barry'ego Keoghana, Josepha Quinna, Connie Nielsen i Denzela Washingtona. Nie wiadomo jeszcze, kogo może zagrać Pascal.

Pascala będzie można wkrótce zobaczyć w roli głównej u boku Ethana Hawke'a w filmie krótkometrażowym Pedro Almodovara „Strange Way of Life”, którego premiera odbędzie się na Festiwalu Filmowym w Cannes, a do kin trafi już jesienią. Ponadto aktor występuje w filmie Ethana Coena „Drive-Away Dolls”, którego premiera odbędzie się we wrześniu. Pascal występuje także w „Freaky Tales Anny Boden”. Tytuł prawdopodobnie zobaczymy jeszcze w tym roku.

Nowy „Gladiator”. Kiedy premiera?

Ridley Scott ponownie stanie za kamerą i wróci do swojego „Gladiatora”. Historia rozgrywać się będzie wiele lat po pierwszym filmie. Wiemy już, że z oryginalnego obrazu powracają też projektantka kostiumów Janty Yates i scenograf Arthur Max.

Film „Gladiator” uważany jest za kultowy. W roku 200 roku zarobił na całym świecie 457 mln dolarów, przy budżecie 103 mln dolarów. Zdobył pięć Oscarów z dwunastu nominacji, w tym za najlepszy film, dla najlepszego aktora (Russell Crowe), za najlepsze efekty specjalne, najlepsze kostiumy i najlepszy dźwięk.

Kolejna odsłona filmu „Gladiator” zadebiutuje 22 listopada 2024 roku.

Czytaj też:

6 nowych tytułów na Netflix. Oto, co warto obejrzećCzytaj też:

Na Gali Met zabrakło Blake Lively. Gwiazda zdradziła, co zatrzymało ją w domu